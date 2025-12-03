Рассказываем, как убрать запах с куртки без стирки и долгой сушки.

В холодное время года люди не перестают потеть, а вот сушить постиранную одежду становится сложнее. Особенно это касается курток.

Пот быстро впитывается тканью и, если нет запасной куртки, вовремя постирать ее будет проблематично, ведь нужно в чем-то выходить на улицу.

Мы разобрались, как убрать запах пота с куртки без стирки.

Как убрать запах пота с подмышек на одежде

Для первого метода вам понадобится сода и немного воды. Их нужно смешать, чтобы очищающая паста держалась на проблемных местах, а не рассыпалась во все стороны.

Наносим влажную соду на ткань и оставляем на полчаса. Затем протираем салфеткой из микрофибры или губкой.

Хорошим способом, как удалить запах из зимней куртки, является использование лимонного раствора. Нужно смешать сок цитруса с водой в равных пропорциях. Распылите жидкость на проблемные места и дайте высохнуть. Однако использовать такое средство стоит осторожно, поскольку оно может отбеливать ткань.

Кроме того, можно развести воду с уксусом. Эта кислота сработает также, как и лимонная. Но нужно учитывать, что на темных вещах могут остаться осветленные пятна.

Для следующего лайфхака потребуется медицинский спирт. Поскольку запах пота связан с бактериями, их можно уничтожить. Разводим стакан спирта с двумя стаканами воды. Наносим жидкость на ватный диск и протираем проблемное место. Оставляем до полного высыхания. Если аромат алкоголя слишком сильный, протираем влажной салфеткой из микрофибры и проветриваем.

Последние два метода требуют больше времени. Также их можно считать более ленивыми, ведь не придется обрабатывать одежду.

Во-первых, если куртка небольшая, можно поместить ее в пакет и убрать в морозилку на несколько часов. Когда наступят морозы, достаточно будет просто вывесить одежду на холоде.

Во-вторых, можно оставить куртку на солнечном месте. Ультрафиолетовые лучи способны оказывать дезинфицирующий эффект. Просто оставьте вещь проветриваться и запах спустя какое-то время полностью исчезнет.

Стоит отметить, что эти лайфхаки также подойдут тем, кто не знает, как вывести запах пота с подмышек на одежде любого типа, а не только для курток.

