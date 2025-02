Многие поигравшие утверждает, что Wilds лучше, чем предыдущие World и Rise.

После эффективных трейлеров и будучи лидером по количеству добавления в список желаемого Steam, многие ждали от Monster Hunter Wilds шедевра. Судя по реакциям игровой прессы – Capcom не подвела и выпустила кандидата на игру года.

После выхода почти 100 рецензий средний балл игры на Metacritic составляет 90 из 100. Многие поигравшие утверждает, что Wilds лучше, чем предыдущие World и Rise.

Журналисты единогласно отмечают, что разработчикам удалось сделать игру еще более доступной для новичков, которая теперь обзавелась актуальными удобствами и лишилась проблем прошлых частей, но и при этом такой же "глубокой" для фанатов серии.

Производительность – главная проблема игры, считают обозреватели. Опыт на ПК может отличаться от консольного – особенно Series S, которая, даже несмотря на "лок" в 30 FPS, страдает от просадок кадровой частоты. Часть журналистов также считает, что повествование получилось затянутым, а некоторым игра показалась слишком легкой.

Релиз одного з претендентов на GOTY 2025 состоится уже 27 февраля. Игра будет доступна на ПК, Xbox Series X/S и PS5. Системные требования у экшена достаточно суровые, поэтому разработчики выпустили специальный бенчмарк, который позволяет оценить производительность игры при разных настройках качества.

Игровой февраль получился по-настоящему загруженным. В начале месяце вышли ожидаемые Civilization VII и Kingdom Come Deliverance II, в середине – Avowed, новая Like a Dragon и Lost Records от создателей Life is Strange. А в ближайшие дни мы получим Monster Hunter Wilds.

Издательство Take-Two не так давно вновь заверило геймеров в том, что релиз GTA 6 все еще намечен на осенью 2025 года. Риск переноса всегда есть, но и разработчики, и издатель уверен в своих силах выпустить игру в срок.

