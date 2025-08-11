Игры серии "Цивилизация" всегда долго разгонялась, говорит Штраус Зельник.

Civilization 7 вышла в феврале, но уже через полгода её аудитория в Steam оказалась меньше, чем у шестой и даже пятой части, несмотря на то, что последняя вышла ещё в 2010 году.

Игроки раскритиковали ряд ключевых механик, что отразилось на оценках - в Steam у проекта до сих пор смешанные отзывы.

Тем не менее, глава Take-Two Штраус Зельник не видит в этом угрозы для долгосрочных планов. Как он рассказал IGN, стратегия всегда набирала обороты постепенно, и текущие прогнозы по продажам на весь жизненный цикл соответствуют ожиданиям компании:

"Я думаю, что ключевым моментом является то, что Civ всегда был медленно набирающим популярность проектом. Это всегда был проект, который - я не особо верю в теорию длинного хвоста в индустрии развлечений - но Civ является примером этой теории. И в настоящее время наши прогнозы по пожизненной стоимости проекта вполне соответствуют нашим первоначальным ожиданиям".

Он признал, что старт был непростым и потребовал изменений, часть которых ещё впереди, но отметил улучшение обратной связи от игроков и выразил уверенность, что со временем проект займёт достойное место в серии: "Мы чувствуем, что интерес игроков становится все выше и выше, и мы очень довольны этим проектом".

Ранее мы рассказывали, что разработчики Civilization 7 анонсировали новое крупное обновление с огромными картами. Также в неё добавили поддержку Steam Workshop и новые постройки.

