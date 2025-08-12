Гениальный трюк помог избежать порчи урожая.

Каждый огородник, который выращивает помидоры на своих грядках, знает, что иногда с ними случается оказия - томаты начинают растрескиваться. Причины могут быть разными, и только понимания их, можно выяснить, что делать, чтобы помидоры не трескались.

Ранее мы объясняли, что делать, если появилась вершинная гниль на помидорах.

Почему трескаются помидоры в открытом грунте и что с ними делать

Чаще всего, томаты начинают лопаться из-за нарушений режима полива и внесения подкормок. Также такое может случиться вследствие знойной жары. Об этом рассказала в материале Better Homes&Gardens девушка, которая столкнулась с такой же проблемой. Она пишет, что живет на Среднем Западе, и этим летом температура на улице была просто невыносимой - стояла густая жара. Несмотря на это, ей удалось вырастить овощи впервые в жизни на своем маленьком огороде.

Видео дня

Однако собрав урожай томатов, девушка поняла, что все они с трещинами. Она спросила у своей мамы, почему трескаются помидоры при созревании, ведь та выращивает томаты уже более 30 лет в таких же условиях. В ответ она получила эффективный метод предотвращения такой ситуации.

Оказалось, что при неблагоприятных условиях даже сорта, устойчивые к растрескиванию, могут лопнуть. Это не всегда означает, что томаты несъедобны, ведь место трещины легко обрезать, но те плоды, которые созреть не успели, скорее всего, сгниют.

Девушка поделилась советом, полученным от своей мамы и поняла, как собрать урожай плотных и целых томатов. Для этого нужно сорвать плоды до того, как они полностью созреют. Зеленые помидоры, сорванные слишком рано, сами по себе не "дойдут", но томаты, сорванные сразу после того, как начали менять цвет, полностью дозреют прямо на кухонном столе. Владелица огорода намекнула, что свои она собирает, когда томаты окрашиваются в желто-оранжевый цвет.

Затем она просто оставляет овощи в миске на кухонном столе и ждет, пока они покраснеют. По вкусу они ничем не отличаются от тех, которые она сорвала уже полностью созревшими, зато без трещины. Девушка утверждает, что как только она начала использовать этот трюк, то смогла получить гораздо больше помидоров с одного куста. Теперь их так много, что можно и заморозить, и даже законсервировать.

Вас также могут заинтересовать новости: