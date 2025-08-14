Украинцы с особыми заслугами перед страной получат доплату к пенсии.

В Украине пенсионеры, которые отличились особыми заслугами перед Родиной, имеют право на денежную доплату к выплатам. Надбавка к пенсии не предоставляется автоматически - ее надо оформить лично. Кому начислят выплаты и куда надо обращаться с заявлением - читайте в нашем материале.

Как начисляется пенсия ветеранам войны и спортсменам

Как указано в Законе Украины №1767, граждане, совершившие особый выдающийся поступок или трудовое достижение, могут получать дополнительные ежемесячные выплаты. Об этом указано в пунктах 2-5 первой статьи.

Дополнительная пенсия начисляется следующим категориям:

военным ветеранам, которые имеют орден за личное мужество в защите Украины;

спортсменам, которые являются чемпионами или рекордсменами Европы и мира, побеждали в Олимпийских, Паралимпийских соревнованиях;

космонавтам, которые выходили в космос и/или пилотировали летно-испытательные летательные средства;

лицам с украинскими орденами, государственными премиями, званием "заслуженный".

Согласно законопроекту, размер доплаты составляет 23-35% от прожиточного минимума нетрудоспособных украинцев. На 2025 год эта сумма составляет от 543 до 826 гривен. Если пенсионер имеет право на несколько надбавок, то устанавливается только одна, самая большая.

Чтобы получить деньги, надо подать бумажное или электронное заявление в Пенсионный фонд об установлении доплаты за особые заслуги. Также надо собрать документы, подтверждающие основания для получения надбавки.

Обратите внимание, что пенсия спортсменам и другим группам в случае их смерти может "перейти" их родным. Родственники получат от 70 до 90% надбавки умершему кормильцу.

