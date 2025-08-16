Рассказываем, как консервировать помидоры, чтобы они не лопались и оставались красивыми и вкусными.

Томаты с лопнувшей кожицей выглядят неаппетитно, да и на вкус получаются так себе. Чтобы плоды при консервации оставались целыми и упругими, важно правильно их подготовить. Мы собрали эффективные и простые советы, что делать, чтобы помидоры не трескались.

Что делать, чтобы не трескались помидоры при консервации

Причин, по которым консервированные томаты лопаются в банке, есть несколько:

у помидоров тонкая кожица - для засолки нужно брать с плотной;

томаты переспели, а должны быть недозревшими, твердыми и упругими;

нарушен температурный режим - помидоры трескаются из-за резкого перепада температур, то есть, они были холодными, а на них льют сверху горячую жидкость.

Если с первыми двумя причинами более-менее понятно, как их устранить, то что делать с горячим маринадом? У опытных хозяек на этот случай есть несколько хитростей. Итак, вот что нужно сделать:

заливайте помидоры маринадом постепенно - сначала налейте на донышко банки, а затем по чуть-чуть влейте всю жидкость;

если делаете ассорти огурцы + помидоры, то на дно выкладывайте томаты - таким образом огурцы, который лучше переносят кипяток, возьмут "удар" на себя;

прикройте томаты сверху в банке листьями хрена или дубовыми листиками, а затем заливайте маринад сверху - листочки защитят плоды от появления трещин.

Кстати, листья дуба и хрена сделают вкус заготовки более интересным.

И еще один трюк: кожицу помидоров рядом с плодоножкой прокалывают зубочисткой. Прокол должен быть аккуратным, но глубоким - таким образом горячий маринад проникает внутрь плода и снижает риск того, что кожица треснет при температуре. Поэтому, если вы до сих пор сомневаетесь, нужно ли прокалывать помидоры при консервации - смело делайте это.

Можно ли консервировать треснувшие помидоры

И, наконец, давайте разберемся, что делать с томатами, которые уже растрескались на кусте - можно ли их мариновать? Закрывать их целиком опытные кулинары не рекомендуют: с большой вероятностью с томатов слезет кожица и они превратятся в кашу, и, что более опасно - через трещины в такие помидоры может попадать инфекция. Если это произойдет, то есть такие плоды нельзя, да и стоять консервация не будет.

Кстати, ранее мы рассказывали, почему трескаются помидоры на грядке и как этого избежать.

