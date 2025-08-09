Игра выдаёт 30-40 FPS даже на топовой видеокарте.

Mafia: The Old Country вышла, но её запуск оказался не таким триумфальным, как надеялись фанаты. Критики поставили игре в основном неплохие, но не выдающиеся оценки, а в Steam стартовые показатели онлайна оказались скромнее, чем ожидалось.

Одной из причин называют состояние ПК-версии, которая уже успела получить репутацию крайне требовательной и не самой оптимизированной.

По данным тестов DSOGaming, даже топовая RTX 4090 в паре с Ryzen 9 7950X3D и 32 ГБ оперативной памяти выдаёт в среднем лишь около 39 FPS на максимальных настройках в 4K. Напомним, это вторая по мощности игровая видеокарта на рынке после RTX 5090.

Ещё более неожиданно то, что в 1080p при тех же настройках игра не способна стабильно держать 60 FPS, хотя в большинстве других проектов эта видеокарта обычно выдает 100–200 кадров.

Ситуацию частично спасает DLSS - при 4K и высоких настройках с активированным апскейлингом владельцы RTX 4090 могут рассчитывать на стабильные 60 FPS.

Однако в целом Mafia: The Old Country продолжает тенденцию игр на Unreal Engine 5 - частые микрофризы и проблемы с производительностью. На консолях таких трудностей нет, и игра там стабильно идёт в 60 FPS.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Mafia: The Old Country уже готовят следующую игру серии. Hangar 13 открыла новую вакансию дизайнера.

