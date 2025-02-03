За 8 дней до релиза (и за три дня до старта раннего доступа) в сети появились первые оценки стратегии Sid Meier's Civilization VII от зарубежных журналистов.
Обозреватели смешанно приняли новую "Циву" – одни ставят 10 из 10 и утверждают, что разработчикам удалось освежить серию, решить много проблем с удобством и создать базу для дальнейшего развития.
Другие же утверждают, что седьмая часть даже не чувствуется "Цивой". Студия Firaxis приняла много неправильных решений, а игра ощущается неполноценной, также отмечается упрощение дипломатии. В некоторых рецензиях советуют повременить с покупкой, пока разработчики не наполнят "семерку" контентом и не починят ее.
На сайте Metacritic у Civilization 7 на момент написания данной заметки 81 баллов – это самый низкий результат среди всех номерных частей серии.
Рейтинг игр серии по оценкам:
- "Цивилизация 2" — 94 балла
- "Цивилизация 4" — 94 балла
- "Цивилизация 3" — 90 баллов
- "Цивилизация 5" — 90 баллов
- "Цивилизация 6" — 88 баллов.
В седьмой "Циве" сохранится основная концепция франшизы, но появится множество нововведений. Теперь игроки смогут свободно выбирать лидеров для любых цивилизаций, открывая новые стратегические возможности.
Система прогресса разделена на три основные эпохи – Античность, Исследование и Современность, позволяя в каждой из них выбирать новую цивилизацию с сохранением некоторых элементов предыдущей. А ваш выбор в одной эпохе непосредственно влияет на следующую, создавая динамичный прогресс.
По числу игр наступивший февраль напоминает самые насыщенные осенние месяцы. Уже в ближайшие дни мы получим долгожданные Kingdom Come: Deliverance II и Civilization VII, а потом выйдут Monster Hunter Wilds, Avowed и очередная Like a Dragon.
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