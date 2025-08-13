Три рецепта очень вкусного и ароматного варенья, которое сохранит пользу ягод на зиму.

Лето - идеальная пора, чтоб заготовить на зиму любимые ягоды. С наступлением холодов баночка вкусного малинового варенья непременно порадует любого человека.

Как варить малиновое варенье - далее в материале. Мы подобрали три разных рецепта.

Простое малиновое варенье

Это очень простой рецепт, который можно считать базовым. Чтоб сделать малиновое варенье на зиму, берем:

килограмм малины;

700 граммов сахара;

100 миллилитров воды.

Ягоды перебираем и очищаем от хвостиков. Перекладываем в кастрюлю, всыпаем сахар и вливаем воду. Помешиваем и нагреваем до закипания.

Огонь уменьшаем до минимального и готовим так пять минут. Убираем с плиты и переливаем в простерилизованные банки.

Закатываем варенье и переворачиваем банки вверх дном. Укутываем в одеяло и оставляем так до остывания.

Малиновое варенье - рецепт пятиминутка

Этот вариант более сложный. В то же время он стоит того, чтоб его попробовать. Для варенья берем:

1,5 килограмма малины;

килограмм сахара.

Ягоды очищаем, перебираем и промываем. Даем воде стечь, а затем переходим к приготовлению. Малину сразу помещаем в кастрюлю. Берем треть от всего сахара и засыпаем его в емкость, перемешиваем и оставляем на два часа.

Затем помещает кастрюлю на плиту и включаем небольшой огонь. Постоянно помешиваем и прогреваем ягоды. Сколько варить малиновое варенье после закипания? Всего пять минут. Важно, чтоб сахар успел раствориться.

Когда указанное время пройдет, убираем с огня и удаляем с варенья всю пену. Всыпаем оставшийся сахар и перемешиваем до растворения. Оставляем варенье остывать до комнатной температуре (около двух часов) и еще дважды так кипятим.

Затем горячим заливаем в стерилизованные банки и закатываем.

Малиновое варенье с имбирем и апельсином

Это вкусная и необычная консервация, которая замечательно согреет в холодный зимний вечер. Для приготовления нужно взять:

килограмм малины;

800 граммов сахара;

один апельсин (250 граммов);

40 граммов корня имбиря.

Ягоды перебираем и промываем. Апельсин нужно вымыть горячей водой и обсушить. Засыпаем половину малины и сахара в кастрюлю. Натираем туда же на мелкой терке цедру и выживаем весь сок.

Также натираем и добавляем корень имбиря. Сверху всыпаем оставшиеся ягоды и сахар. Если говорить о том, сколько варить малиновое варенье, то это сложный вопрос.

Ставим кастрюлю на плиту и включаем медленный огонь. Доводим до кипения, сразу выключаем и оставляем на 30 минут. Повторяем, а на третий раз после закипания готовим пять минут, убирая пену.

Разливаем по банкам, закрываем крышками и переворачиваем. Оставляем так до остывания.

