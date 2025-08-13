Лето - идеальная пора, чтоб заготовить на зиму любимые ягоды. С наступлением холодов баночка вкусного малинового варенья непременно порадует любого человека.
Как варить малиновое варенье - далее в материале. Мы подобрали три разных рецепта.
- Простое малиновое варенье
- Малиновое варенье - рецепт пятиминутка
- Малиновое варенье с имбирем и апельсином
Простое малиновое варенье
Это очень простой рецепт, который можно считать базовым. Чтоб сделать малиновое варенье на зиму, берем:
- килограмм малины;
- 700 граммов сахара;
- 100 миллилитров воды.
Ягоды перебираем и очищаем от хвостиков. Перекладываем в кастрюлю, всыпаем сахар и вливаем воду. Помешиваем и нагреваем до закипания.
Огонь уменьшаем до минимального и готовим так пять минут. Убираем с плиты и переливаем в простерилизованные банки.
Закатываем варенье и переворачиваем банки вверх дном. Укутываем в одеяло и оставляем так до остывания.
Малиновое варенье - рецепт пятиминутка
Этот вариант более сложный. В то же время он стоит того, чтоб его попробовать. Для варенья берем:
- 1,5 килограмма малины;
- килограмм сахара.
Ягоды очищаем, перебираем и промываем. Даем воде стечь, а затем переходим к приготовлению. Малину сразу помещаем в кастрюлю. Берем треть от всего сахара и засыпаем его в емкость, перемешиваем и оставляем на два часа.
Затем помещает кастрюлю на плиту и включаем небольшой огонь. Постоянно помешиваем и прогреваем ягоды. Сколько варить малиновое варенье после закипания? Всего пять минут. Важно, чтоб сахар успел раствориться.
Когда указанное время пройдет, убираем с огня и удаляем с варенья всю пену. Всыпаем оставшийся сахар и перемешиваем до растворения. Оставляем варенье остывать до комнатной температуре (около двух часов) и еще дважды так кипятим.
Затем горячим заливаем в стерилизованные банки и закатываем.
Малиновое варенье с имбирем и апельсином
Это вкусная и необычная консервация, которая замечательно согреет в холодный зимний вечер. Для приготовления нужно взять:
- килограмм малины;
- 800 граммов сахара;
- один апельсин (250 граммов);
- 40 граммов корня имбиря.
Ягоды перебираем и промываем. Апельсин нужно вымыть горячей водой и обсушить. Засыпаем половину малины и сахара в кастрюлю. Натираем туда же на мелкой терке цедру и выживаем весь сок.
Также натираем и добавляем корень имбиря. Сверху всыпаем оставшиеся ягоды и сахар. Если говорить о том, сколько варить малиновое варенье, то это сложный вопрос.
Ставим кастрюлю на плиту и включаем медленный огонь. Доводим до кипения, сразу выключаем и оставляем на 30 минут. Повторяем, а на третий раз после закипания готовим пять минут, убирая пену.
Разливаем по банкам, закрываем крышками и переворачиваем. Оставляем так до остывания.