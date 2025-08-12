Баклажанную икру можно приготовить для употребления в краткосрочной перспективе или же закрыть на зиму.

Август по праву считается прекрасным временем для приготовления консерваций. Икра баклажанная в этот период получается ароматной и насыщенной. Мы подобрали три разных рецепта, которые стоит попробовать.

Икра из баклажанов по-одесски

Вкусная икра из печеных баклажанов по-одесски готовится очень просто и позволяет использовать минимум растительного масла. Для нее берем:

четыре баклажана;

два помидора;

два сладких перца;

один лук;

два-три зубчика чеснока;

петрушку;

любисток;

три столовые ложки масла (нерафинированного);

одну ложку винного уксуса;

соль;

перец.

Баклажаны, помидоры и перец моем, а лук и чеснок - очищаем. Баклажаны разрезаем на половинки и запекаем их. Далее берем ложку и соскабливаем мякоть плода. Ее нужно мелко-мелко нарезать ножом, чтоб баклажан стал практически однородной массой. Затем откидываем на сито, чтоб ушел лишний сок.

Помидоры режем на четвертинки и натираем на терку так, чтоб кожура осталась потом в руках. В блюде она не нужна. Добавляем томаты к баклажанам.

Перец и лук нарезаем на мелкие кубики. Зелень выбираем по своему вкусу. Ее нужно мелко нарубить, а чеснок - под пресс. Перемещаем их и овощи в миску. Заправляем все уксусом, маслом и приправляем по вкусу. Смешиваем и оставляем хотя бы на час в холодильнике, чтоб все вкусы распределились.

Баклажанная икра - классический рецепт

Вкус этого блюда многим знаком. С проверенным рецептом можно каждый раз получать прогнозируемый и желанный результат. Для приготовления берем:

два килограмма баклажанов;

1,5 килограмма помидоров;

килограмм болгарского перца;

700 граммов моркови;

килограмм репчатого лука;

два перца чили;

шесть столовых ложек соли;

одну столовую ложку сахара;

три столовые ложки уксуса.

Баклажаны вымываем и нарезаем на средние кубики. Замачиваем их в холодной воде и всыпаем четыре столовые ложки соли. Ненадолго оставляем, а затем процеживаем.

Обжариваем баклажаны на растительном масле и выкладываем в кастрюлю, в которой будем тушить икру.

Лук чистим, нарезаем мелким кубиком и обжариваем на масле. Пересыпаем к баклажанам. Также нужно помыть, почистить, порезать и обжарить болгарский перец, а затем - всыпать его к остальным овощам.

На помидорах делаем крестообразные надрезы и заливаем на несколько минут кипятком. После этого кожуру будет легче очистить. Мякоть томатов нарезаем на кубики и тушим пару минут на сковороде под закрытой крышкой. Пересыпаем их в кастрюльку.

Приправляем, добавляем чили, перемешиваем и тушим около 40-50 минут. Вливаем уксус, перемешиваем и можно закатывать.

Икра баклажанная на зиму - готова.

Баклажанная икра - бабушкин рецепт

По этому рецепту получится 4,5 литра икры. Для приготовления берем:

два килограмма баклажанов;

1,5 килограмма помидоров;

500 граммов моркови;

килограмм болгарского перца;

500 граммов лука;

200 граммов чеснока;

200 миллилитров масла (растительного);

200 граммов сахара;

80 миллилитров яблочного уксуса;

100 граммов соли;

чайную ложку черного молотого перца.

Лук, морковь и чеснок очищаем, а перец, баклажаны и помидоры моем. Баклажаны нужно нарезать на кубики, лук - на полукольца, перец - соломкой. Морковь натираем на крупной терке. Помидоры надо измельчить блендером или пропустить через мясорубку.

Теперь приступаем к готовке. В большой кастрюле на масле обжариваем лук и морковку до мягкости. Добавляем перец и готовим еще пять минут.

Далее идут перебитые помидоры и специи. Все перемешиваем и доводим до закипания. После этого готовим на среднем огне около 10 минут.

Всыпаем баклажаны, а после закипания уменьшаем огонь до минимума и готовим 50 минут. Перемешиваем время от времени для равномерного приготовления.

Чеснок нужно пропустить через пресс и добавить к икре, влить уксус. Помешиваем и готовим пять минут. После закипания выключаем огонь. Баклажанная икра на зиму - готова. Теперь ее можно переместить в простерилизованные банки и закатать. Накрываем и оставляем так до остывания. После этого убираем на хранение.

