Август по праву считается прекрасным временем для приготовления консерваций. Икра баклажанная в этот период получается ароматной и насыщенной. Мы подобрали три разных рецепта, которые стоит попробовать.
- Икра из баклажанов по-одесски
- Баклажанная икра - классический рецепт
- Баклажанная икра - бабушкин рецепт
Икра из баклажанов по-одесски
Вкусная икра из печеных баклажанов по-одесски готовится очень просто и позволяет использовать минимум растительного масла. Для нее берем:
- четыре баклажана;
- два помидора;
- два сладких перца;
- один лук;
- два-три зубчика чеснока;
- петрушку;
- любисток;
- три столовые ложки масла (нерафинированного);
- одну ложку винного уксуса;
- соль;
- перец.
Баклажаны, помидоры и перец моем, а лук и чеснок - очищаем. Баклажаны разрезаем на половинки и запекаем их. Далее берем ложку и соскабливаем мякоть плода. Ее нужно мелко-мелко нарезать ножом, чтоб баклажан стал практически однородной массой. Затем откидываем на сито, чтоб ушел лишний сок.
Помидоры режем на четвертинки и натираем на терку так, чтоб кожура осталась потом в руках. В блюде она не нужна. Добавляем томаты к баклажанам.
Перец и лук нарезаем на мелкие кубики. Зелень выбираем по своему вкусу. Ее нужно мелко нарубить, а чеснок - под пресс. Перемещаем их и овощи в миску. Заправляем все уксусом, маслом и приправляем по вкусу. Смешиваем и оставляем хотя бы на час в холодильнике, чтоб все вкусы распределились.
Баклажанная икра - классический рецепт
Вкус этого блюда многим знаком. С проверенным рецептом можно каждый раз получать прогнозируемый и желанный результат. Для приготовления берем:
- два килограмма баклажанов;
- 1,5 килограмма помидоров;
- килограмм болгарского перца;
- 700 граммов моркови;
- килограмм репчатого лука;
- два перца чили;
- шесть столовых ложек соли;
- одну столовую ложку сахара;
- три столовые ложки уксуса.
Баклажаны вымываем и нарезаем на средние кубики. Замачиваем их в холодной воде и всыпаем четыре столовые ложки соли. Ненадолго оставляем, а затем процеживаем.
Обжариваем баклажаны на растительном масле и выкладываем в кастрюлю, в которой будем тушить икру.
Лук чистим, нарезаем мелким кубиком и обжариваем на масле. Пересыпаем к баклажанам. Также нужно помыть, почистить, порезать и обжарить болгарский перец, а затем - всыпать его к остальным овощам.
На помидорах делаем крестообразные надрезы и заливаем на несколько минут кипятком. После этого кожуру будет легче очистить. Мякоть томатов нарезаем на кубики и тушим пару минут на сковороде под закрытой крышкой. Пересыпаем их в кастрюльку.
Приправляем, добавляем чили, перемешиваем и тушим около 40-50 минут. Вливаем уксус, перемешиваем и можно закатывать.
Икра баклажанная на зиму - готова.
Баклажанная икра - бабушкин рецепт
По этому рецепту получится 4,5 литра икры. Для приготовления берем:
- два килограмма баклажанов;
- 1,5 килограмма помидоров;
- 500 граммов моркови;
- килограмм болгарского перца;
- 500 граммов лука;
- 200 граммов чеснока;
- 200 миллилитров масла (растительного);
- 200 граммов сахара;
- 80 миллилитров яблочного уксуса;
- 100 граммов соли;
- чайную ложку черного молотого перца.
Лук, морковь и чеснок очищаем, а перец, баклажаны и помидоры моем. Баклажаны нужно нарезать на кубики, лук - на полукольца, перец - соломкой. Морковь натираем на крупной терке. Помидоры надо измельчить блендером или пропустить через мясорубку.
Теперь приступаем к готовке. В большой кастрюле на масле обжариваем лук и морковку до мягкости. Добавляем перец и готовим еще пять минут.
Далее идут перебитые помидоры и специи. Все перемешиваем и доводим до закипания. После этого готовим на среднем огне около 10 минут.
Всыпаем баклажаны, а после закипания уменьшаем огонь до минимума и готовим 50 минут. Перемешиваем время от времени для равномерного приготовления.
Чеснок нужно пропустить через пресс и добавить к икре, влить уксус. Помешиваем и готовим пять минут. После закипания выключаем огонь. Баклажанная икра на зиму - готова. Теперь ее можно переместить в простерилизованные банки и закатать. Накрываем и оставляем так до остывания. После этого убираем на хранение.