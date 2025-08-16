Рассказываем, на каком основании могут выселить из съемной квартиры и что делать арендодателям, если квартиранты не хотят съезжать.

Даже при своевременной оплате аренды нанимателя могут попросить съехать со съемной квартиры. Законодательство определяет случаи, когда арендодатель может инициировать выселение, а также сроки, в которые это положено сделать. Сколько времени дается на выселение из съемной квартиры в Украине, а также на каких основаниях владелец жилья имеет полное право потребовать покинуть его - мы разбирались вместе с юристом.

На каком основании могут выселить из съемной квартиры

Как рассказала в комментарии УНИАН юрист АО "Виннер Партнерс" Анастасия Руденко, есть несколько основных причин для расторжения договора с квартирантами и выселения через суд.

Это:

неуплата арендной платы, если арендатор не вносит плату за жилье в течение 6 месяцев или другого срока;

порча имущества или использование жилья не по назначению - например, под офис, склад или для незаконной деятельности;

системное нарушение правил сожительства, например, постоянный шум, скандалы, мешающие соседям.

"Еще одним основанием для выселения является истечение срока действия договора. Кроме этого, в договоре аренды могут быть указаны и дополнительные условия, которые также могут быть основанием для его расторжения", - поясняет Анастасия Руденко.

Что делать, если квартиранты живут без договора в Украине

По словам эксперта, это нехорошо для самих квартирантов в первую очередь: без договора они не имеют законных прав на пользование жильем, и владелец может в любой момент потребовать их выселения.

"К примеру, чтобы выселить квартирантов, с которыми нет договора аренды, владелец может вызвать полицию и сказать, что в его жилье незаконно находятся посторонние лица. При этом владельцу важно иметь при себе документы, которые подтверждают его право собственности на квартиру. В этом случае полиция может зафиксировать факт незаконного проживания", - наводит пример юрист.

Сколько времени дается на выселение из съемной квартиры в Украине

По словам юриста, в зависимости от обстоятельств есть три варианта выселения из арендованной квартиры. В каждом из этих случаев разный срок выселения.

Вариант первый - по соглашению сторон

Если стороны - то есть, владелец жилья и арендаторы - договорились расторгнуть договор, то срок выселения может быть установлен в письменном соглашении о расторжении документа.

Вариант второй - по инициативе владельца жилья

Если владелец хочет расторгнуть договор - к примеру, он сам собирается жить в квартире или доме - то он должен предупредить об этом арендатора не позднее, чем за два месяца.

Вариант третий - выселение по решению суда

Этот вариант возможен, если дело дошло до суда - тогда выселение квартирантов происходит на основании исполнительного письма. Суд в своем решении может установить срок для добровольного выселения, который обычно составляет 7-10 дней.

Что делать, если квартиранты не хотят съезжать? В этом случае эксперт советует действовать в зависимости от обстоятельств.

Если есть договор аренды, но квартиранты отказываются добровольно выселяться, владельцу нужно:

направить письменное требование о расторжении договора и выселении - в документе необходимо четко указать основание для расторжения и предоставить конкретный срок для выселения, а само требование отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

если арендаторы не покидают жилье в установленный срок, единственный законный путь, которым может пойти владелец - обратиться в суд с иском о выселении, к нему же приложить документы, подтверждающие право собственности на жилье, договор аренды, если он есть, или предоставить доказательства нарушения условий документа, показания соседей.

Если арендаторы не хотят съезжать добровольно после того, как суд примет решение об их выселении, тогда владелец обращается в исполнительную службу, и исполнитель открывает исполнительное производство и дает 10 дней на добровольное выполнение решения суда, а уже после осуществляет принудительное выселение.

"Обращаться в суд с иском об устранении препятствий в пользовании собственностью нужно владельцу жилья и в случае, если нет договора аренды, а сами квартиранты отказываются выезжать даже после вмешательства полиции", - советует юрист.

справка Анастасия Руденко Юрист АО "ВИННЕР ПАРТНЕРС" Окончила Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко по специальностям: Право и практическая психология. Получила два диплома бакалавра. Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности Частное право и предпринимательство. Диплом магистра. Работала в органах местного самоуправления, хорошо ориентируется в сфере публичного права, административных процедур и защиты прав граждан.

