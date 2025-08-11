Есть несколько вариантов, что можно сделать с опавшими яблоками.

В конце лета многие дачники видят, что начинается сезон падалицы - яблоки активно падают с деревьев прямо на землю. Каждый садовод начинает думать, что сделать с опавшими яблоками, чтобы урожай не пропал.

Куда можно деть опавшие яблоки - лучшие варианты

Во-первых, стоит понимать, что падалица - это далеко не всегда синоним слова "гниль". Часто яблоки падают из-за того что их слишком много на дереве или из-за перезрелости. Тогда их можно собрать и сделать компот, вино, варенье и другие заготовки на зиму.

В случае, когда на плодах есть заметные признаки порчи, тогда придется думать, что делать с опавшими гнилыми яблоками. Оставлять их под деревьями в надежде, что они перегниют самостоятельно, точно нельзя. Такие плоды станут рассадниками бактерий, а потом и болезней для яблони. Выбрасывать на свалку тоже не рекомендуется, иначе окрестность наполнится незабываемым гнилостным ароматом, а также привлечет ос и мух. Лучший вариант для такого "неликвида" - удобрить им грядки.

Можно ли выбрасывать гнилые яблоки на огород прямо так, целиком? Нет, их нужно подготовить. Взять плоды, нарезать их и разложить в грядки, которые будут "отдыхать" до весны. Сверху посыпать яблоки золой и медным купоросом и потом прикрыть землей. Если хотите, чтобы процесс брожения пошел быстрее, можно добавить навоз или гранулированную мочевину. На такие грядки в следующем сезоне можно высаживать тыкву, огурцы, кабачки, укроп и петрушку.

Также стоит подумать, можно ли добавлять опавшие яблоки в компост - однозначно да, но фрукты не должны быть гнилыми, иначе они станут рассадниками вредоносных микроорганизмов. Любую гниль лучше обрезать, а потом заложить в компост, но не в открытую, а в закрытую яму. Соорудить такую нетрудно - нужно выкопать ямку, выстелить ее сорняками, а сверху насыпать яблоки.

Далее ровно так же, как с грядками - посыпать золой, медным купоросом, а потом снова травой и землей. Со временем такая масса будет постепенно проседать, тогда ее придется периодически прокалывать вилами, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Если сделать такую яму летом, то уже в следующем сезоне компостом можно будет пользоваться.

