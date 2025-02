Пока лучшая игра года: журналисты опубликовали обзоры Kingdom Come Deliverance 2

Релиз первого претендента на GOTY состоится уже завтра, 4 февраля на Xbox Series X|S, PS5 и ПК.

За сутки до релиза разработчики Kingdom Come Deliverance 2 разрешили прессе делиться впечатлениями, оказавшимися очень положительными. В рецензиях ее называют одной из лучших и самых иммерсивных RPG за последние годы.

После выхода первой волны рецензий средний балл игры на Metacritic составляет 87 из 100. Для сравнения, первая часть получила 72 балла. На данный момент это самая высоокооцененная игра 2025 года.

Журналисты единогласно отмечают, что Kingdom Come Deliverance 2 лучше первой части во всех аспектах. Открытый мир действительно живой и разнообразный, а сюжет пропитан политическими интригами. Похвал удостоились также боевая система, умный ИИ и побочные активности, которые интересны и вариативны.

Расстраивает в Kingdom Come: Deliverance 2 разве что баги и технические шероховатости, но их гораздо меньше, чем у оригинала, которые чинились годами. Также из недостатков обозреватели отмечают систему сохранений, унаследованную от первой части.

Релиз первого претендента на GOTY состоится уже завтра, 4 февраля на Xbox Series X|S, PS5 и ПК. Напомним, игра будет иметь официальную украинскую локализацию на уровне субтитров.

Примечательно, что авторы Kingdom Come Deliverance 2 перенесли игру на неделю вперед, чтобы избежать лишней конкуренции в и так "загруженном" феврале. В ближайшие недели мы получим долгожданные Civilization VII, Monster Hunter Wilds, Avowed и Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Меж тем "Цивилизация 7" получает смешанные отзывы. Одни ставят 10 из 10 и утверждают, что разработчикам удалось освежить серию и создать базу для дальнейшего развития. Другие утверждают, что семерка даже не ощущается "Цивою". Сейчас у игры в районе 80 баллов на Metacritic.

