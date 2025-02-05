Изменения коснулись процессоров и видеокарт, необходимых для игры.

Capcom представила полные системные требования своего ожидаемого экшена Monster Hunter Wilds. Удивительно, но они оказались ниже тех требований, которые компания анонсировала несколько месяцев назад.

В первую очередь были снижены требования к процессорам и видеокартам, необходимым для игры. Так, для минимальных настроек хватит связки Intel Core i5-10400 и GTX 1660, когда раньше для такого нужен был Intel Core i5-10600 и GTX 1660 Super.

1080p/30 fps (апскейл), минимальные настройки

ОС: Windows 10 (64-битная)

Процессор: Intel Core i5-10400, Intel Core i3-12100 или AMD Ryzen 5 3600

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: GeForce GTX 1660 или Radeon RX 5500 XT

Место на диске: 75 ГБ (SSD)

1080p/60 fps (апскейл и генерация кадров), "средние" настройки

ОС: Windows 10 или 11 (64-битная)

Процессор: Intel Core i5-10400, Intel Core i3-12100 или AMD Ryzen 5 3600

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: GeForce RTX 2060 Super, Radeon RX 6600

Место на диске: 75 ГБ (SSD)

1440p/60 fps (апскейл и генерация кадров), высокие настройки

ОС: Windows 10 или 11 (64-битная)

Процессор: Intel Core i5-10400, Intel Core i3-12100 или AMD Ryzen 5 3600

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: GeForce RTX 4060 Ti или Radeon RX 6700 XT

Место на диске: 75 ГБ (SSD)

4K/60 fps (апскейл и генерация кадров), ультра-настройки

ОС: Windows 10 или 11 (64-битная)

Процессор: Intel Core i5-11600K, Intel Core i5-12400 или AMD Ryzen 7 5800X, AMD Ryzen 7 7700

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4070 Ti Super или Radeon RX 7800 XT

Место на диске: 75 ГБ (SSD)

Релиз Monster Hunter Wilds запланирован на 28 февраля. Игра будет доступна ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Видео дня

Ранее появились тесты Kingdom Come: Deliverance 2. Игра оказалась хорошо оптимизированной и показала отличные результаты даже на бюджетных системах с RTX 4050.

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