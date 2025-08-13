Чтобы озимый лук укоренился и дал хороший урожай, посадите его в подходящие даты.

С приближением осени наступает период высадки озимых овощей в Украине. Такие культуры оставляют зимовать на огороде, а весной собирают урожай. Считается, что выращенные подобным образом растения имеют хороший иммунитет. Лук хорошо переносит посадку под зиму и высаживается одним из первых.

Когда садить озимый лук

Такие сорта луковиц принято сеять приблизительно за месяц до наступления постоянных морозов. Традиционно лучшим временем, когда сажать озимый лук в Украине, считается период с 20-ых чисел сентября до конца октября. Это хороший срок, чтобы растения успели укорениться до морозов. Если опоздать, то луковицы замерзнут в земле, а если поспешить, то перерастут и отморозят верхнюю часть.

В первую очередь стоит ориентироваться на погодные условия, а не даты, ведь в любом году может быть затяжное бабье лето или, наоборот, ранние морозы. В среднем озимые культуры высаживают, если температура на протяжении нескольких дней опускается ниже +10°. Иногда рекомендации по сроку посадки указаны на упаковке семян.

Когда сажать озимый лук и чеснок по лунному календарю

Некоторые дачники убеждены во влиянии лунных фаз на урожайность растений. Для посева растений они учитывают не только погоду, но и положение спутника.

Согласно лунному календарю на 2025 год, наиболее благоприятными днями, когда сажать озимый лук, будут такие:

в сентябре - 2-3, 5, 8-9, 11, 15-16, 25-30;

- 2-3, 5, 8-9, 11, 15-16, 25-30; в октябре - 1-5, 9, 13, 19-20, 22-23, 27-28;

- 1-5, 9, 13, 19-20, 22-23, 27-28; в ноябре - 1-2, 4, 6, 9-10, 17-19, 23-25, 28, 30.

Постарайтесь не сажать материал в полнолуния или новолуния - вероятность прорастания очень низкая.

Как сажать озимый лук

Примерно за месяц до посадки, то есть уже в августе, дачникам стоит заранее подготовить почву под посевы. Выберите хорошо освещенный участок, удалите сорняки и перекопайте верхний слой почвы с компостом или перегноем.

Перед посадкой севок можно подержать в стимулирующем растворе, а затем высушить. Затем приступайте к посадке - выкопайте борозды на расстоянии тридцать сантиметров друг от друга. Значение, на какую глубину сажать озимый лук, зависит от размера луковиц и в среднем составляет пять-восемь сантиметров. Затем посыпьте канавы почвой и сантиметровым слоем мульчи. Поливают грядки не сразу, а через две недели после процедуры, если не было дождей.

