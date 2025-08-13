Китаец собрал переносной ПК с RTX 4090 / Фото - Qingchen DIY

Китайский моддер Qingchen DIY превратил ноутбук Tongfang в мощную портативку с характеристиками настольного ПК.

Внутри устройста 24-ядерный Intel Core i9-14900HX и мобильная GeForce RTX 4090, которые питаются от внешнего источника, чтобы выжать максимум из железа. Материнскую плату портативка переняла от того же ноутбука.

Девайс получил 12.5-дюймовый 4K дисплей, 64 ГБ оперативной памяти DDR5 на 5600 МГц, 2 ТБ SSD и батарею на 50 Вт*ч.

Видео дня

В игровых тестах God of War и Horizon Forbidden West в 4K разрешении температура видеочипа не поднималась выше 72 градусов. Таких низких температур удалось достичь благодаря оригинальной системе охлаждения ноутбука, которая перекочевала в устройство.

Фото Qingchen DIY 13 августа 2025
Фото Qingchen DIY 13 августа 2025
Фото Qingchen DIY 13 августа 2025
Фото Qingchen DIY 13 августа 2025
Фото Qingchen DIY 13 августа 2025
Фото Qingchen DIY 13 августа 2025

Ранее мы рассказывали, что самая мощная и дорогая видеокарта Nvidia загорелась прямо во время игры. Отмечается, что это первый случай, когда GeForce RTX 5090 буквально сгорает прямо во время игры.

Кроме того, недавно в США арестовали двух китайцев, которые отправляли на родину видеокарты контрабандой. Ущерб оценивается в десятки миллионов долларов, и важдый может получить по 20 лет лишения свободы.

Вас также могут заинтересовать новости: