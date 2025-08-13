По производительности устройство идентично игровому ноутбуку.

Китайский моддер Qingchen DIY превратил ноутбук Tongfang в мощную портативку с характеристиками настольного ПК.

Внутри устройста 24-ядерный Intel Core i9-14900HX и мобильная GeForce RTX 4090, которые питаются от внешнего источника, чтобы выжать максимум из железа. Материнскую плату портативка переняла от того же ноутбука.

Девайс получил 12.5-дюймовый 4K дисплей, 64 ГБ оперативной памяти DDR5 на 5600 МГц, 2 ТБ SSD и батарею на 50 Вт*ч.

В игровых тестах God of War и Horizon Forbidden West в 4K разрешении температура видеочипа не поднималась выше 72 градусов. Таких низких температур удалось достичь благодаря оригинальной системе охлаждения ноутбука, которая перекочевала в устройство.

Ранее мы рассказывали, что самая мощная и дорогая видеокарта Nvidia загорелась прямо во время игры. Отмечается, что это первый случай, когда GeForce RTX 5090 буквально сгорает прямо во время игры.

Кроме того, недавно в США арестовали двух китайцев, которые отправляли на родину видеокарты контрабандой. Ущерб оценивается в десятки миллионов долларов, и важдый может получить по 20 лет лишения свободы.

