Иронично, но в реальности Microsoft никак не вторгалась в разработку игры.

Создатели The Outer Worlds рассказали, что разработка игры про жадные мегакорпорации неожиданно приобрела ироничный оттенок, когда в 2018 году самих разработчиков поглотила огромная корпорация.

В интервью журналу Edge креативный директор The Outer Worlds 2 Леонард Боярский вспомнил, что покупка Obsidian компанией Microsoft стала для команды шоком.

Он пришёл в студию в 2016 году, после работы над Diablo 3 в Blizzard, и уже в процессе создания сатирической RPG о корпоративном гнёте узнал, что теперь они входят в состав Xbox Game Studios:

Видео дня

"Мы работали над игрой, где корпорации правят всем, и вдруг огромная корпорация покупает нашу студию".

При этом, по словам Боярского, сделка никак не ограничила творческую свободу Obsidian. Именно поэтому The Outer Worlds так открыто высмеивает корпоративное злоупотребление властью, некомпетентность и откровенную жестокость. Он отметил, что история о том, как власть развращает людей, увы, вечна и не привязана к конкретной эпохе: "К сожалению, это проблема, которая всегда сопровождала человечество, и я не думаю, что она исчезнет".

По его словам, команда старается делать темы более универсальными, а не узко завязанными на современности, что, вероятно, поможет The Outer Worlds 2 быть актуальной ещё долгие годы.

Ранее Obsidian рассказала о ролевой системе The Outer Worlds 2. По сравнению с оригиналом, прокачка в сиквеле стала более продуманной.

Вас также могут заинтересовать новости: