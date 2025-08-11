Главная потребность людей - найти еду и жильё, говорит Энтони Галлегос.

Дизайнер Subnautica 2 Энтони Галлегос объяснил, почему, по его мнению, люди так любят игры в жанре выживание.

Как разработчик рассказал в интервью журналу EDGE, всё дело в базовых инстинктах: "Мы все маленькие обезьянки. Всем нашим обезьяньим мозгам нужны еда и укрытие".

Он считает, что именно эта простота и понятность заложенных в жанре целей объясняет, почему такие игры находят отклик у широкой аудитории.

Галлегос привёл пример из личного опыта: когда он работал в одной Marvel-студии, коллеги иногда приводили детей на работу. Однажды он увидел, как ребёнок играет в Astroneer, это довольно сложная игра, в которой толком нет обучения. Однако спустя два часа ребёнок построил полноценную и продуманную базу: "Я был в шоке. Либо этот ребёнок гений, либо механики survival-игр настолько просты и универсальны, что их способен освоить каждый".

Subnautica 2 выйдет в раннем доступе в 2026 году. Действие снова развернётся в подводном мире, полном опасностей и ресурсов для выживания.

Однако проект создаётся уже без его изначальных авторов - их неожиданное увольнение в прошлом месяце вызвало волну критики и призывы к бойкоту. Теперь разработкой Subnautica 2 руководит один из создателей Dead Space Стив Папутсис.

