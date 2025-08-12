Рассказываем, как сделать домашнюю подкормку для томатов из отходов.

Домашние помидоры - это особое удовольствие. Их выращивание позволяет наслаждаться максимально свежими и сладкими плодами без необходимости бегать на рынок или в магазин.

Однако, чтоб получить вкуснейшие томаты, нужно не забывать их вовремя и правильно удобрять. Для этого даже не обязательно использовать магазинную химию - все нужное уже есть дома.

Какая подкормка помогает увеличить количество завязей на помидорах в 3 раза - далее в материале. Ранее мы сообщали, как крапивой поливать помидоры.

Видео дня

Чем подкормить помидоры во время плодоношения

Эксперт по садоводству из Prestige Botanicals Лиэнн Самулесон рассказала изданию Еxpress, как легко и просто подкормить помидоры во время плодоношения.

"Томаты просто обожают кофейную гущу. С ней они вырастут крупнее и слаще, а самое приятное, что это не будет стоить вам ни копейки. Вы даже можете использовать кофейную гущу из капсул и перерабатывать ее для удобрения растений, так что от этого выиграют все", - подчеркнула она.

Как объяснила эксперт, помидоры хорошо растут в слегка кислой почве, а кофейная гуща имеет естественную кислотность. Таким образом создается идеальная среда для роста. Кроме того, в гуще содержится около 2% азота, фосфор и калий. Эти питательные вещества очень важны и способствуют росту.

"Чтобы эффективно использовать кофейную гущу, просто возьмите около чашки использованной гущи и посыпьте ею основание куста томата. Затем вмешайте молотый кофе в верхний слой почвы толщиной 5-7,5 см. Этот метод помогает молотому кофе разлагаться и высвобождать питательные вещества, со временем обогащая почву", - посоветовала Лиэнн.

Для удобства можно добавить кофейную гущу в компостную кучу, а затем использовать эту смесь как удобрение. Однако важно, чтоб доля гущи в компосте не превышала 20% от общего количества.

По словам эксперта, избыток кофейной гущи может сделать компост слишком кислым, что в конечном итоге может навредить томатам. Также она рассказала, как поливать помидоры во время плодоношения.

Для этого в ведро воды нужно добавить две чашки молотых кофейных зерен, а затем настаивать несколько часов или вовсе всю ночь. Жидкость можно использовать для полива, чтоб дать томатам дополнительный стимул роста.

"Это (удобрение, - УНИАН) не подействует сразу. На самом деле, может пройти пара недель, прежде чем оно высвободит достаточно питательных веществ для ваших томатов. В краткосрочной перспективе оно может иметь даже противоположный эффект, но при терпении растения обязательно пожинают плоды", - подытожила Лиэнн.

Вас также могут заинтересовать новости: