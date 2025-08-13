Стиг Асмуссен покинул Respawn и основал собственную студию Giant Skull.

Геймдиректор Star Wars Jedi: Fallen Order, Survivor и God of War 3 Стиг Асмуссен работает над новым экшеном по Dungeons and Dragons. Разработчик покинул Respawn Entertainment и теперь занимается этим проектом в собственной студии Giant Skull.

В интервью The Game Business Асмуссен рассказал, что изначально команда работала над собственной вселенной, но после знакомства с прототипом президент Wizards of the Coast Джон Хайт предложил Асмуссену выбрать одну из франшиз Hasbro. В итоге выбор пал на DnD:

"Решение было несложным: это как раз то, что мы умеем делать. Нам хотелось погрузиться во что-то легендарное, мифическое, где есть пространство для творчества, возможность войти в мир и передать его дух".

По словам разработчика, многие в студии выросли на DnD, а для новой компании это ещё и шанс показать умение работать с крупными брендами и сохранять их атмосферу.

Однако сама Wizards of the Coast сразу уточнила, что эта игра - не Baldur's Gate 4, о которой уже давно ходит разная информация.

Ранее мы рассказывали, что Netflix снимет сериал по Dungeons and Dragons. Картиной занимаются создатели "Очень странных дел". Шоу не будет связано с недавним фильмом "Подземелья и драконы: Честь среди воров".

