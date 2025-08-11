Даже опытные дачники сталкиваются с бедой под названием вершинная гниль томатов - народные средства в этом случае помогают решить проблему без лишних затрат. Причем, остановить развитие болезни можно даже одной-двумя обработками. Что нужно сделать, рассказываем ниже.
Что такое вершинная гниль на помидорах
Вершинная гниль томатов - это болезнь, которая поражает плоды на этапе их созревания. Если вы стали замечать темные пятна на кончиках помидоров, которые постепенно разрастаются, а затем начинают гнить, - это она и есть.
Поражаются помидоры вершинной гнилью по нескольким причинам:
- нехватка кальция в почве;
- томаты не могут усваивать кальций из-за избытка азота или калия, которыми огородники злоупотребляют, чтобы избавиться от "жирования" томатов;
- жаркая погода - из-за зноя корни поглощают меньше влаги, без которой кальций не попадает к растению, в итоге оно "вытягивает" элемент из плодов и направляет его к листьям и побегам.
Во всех трех случаях причиной болезни является нехватка кальция, поэтому помидорам нужно его дать.
Вершинная гниль на помидорах - как бороться и побороть
На самом деле, избавиться от вершинной гнили не так сложно, как может казаться. Что важно сделать:
- нормализовать полив кустов - он должен быть обильным, в радиусе около 50 см вокруг куста, в жаркую погоду почву можно замульчировать, чтобы избежать пересыхания;
- сбалансировать подкормки - вместо калия и азота, которые, как говорили выше, мешают кальцию усваиваться, внесите фосфорные удобрения;
- подкормить растения кальцием - помидоры можно опрыскивать или вносить подкормку под корень.
Скорая помощь при вершинной гнили - это кальциевая селитра. 10 г этого вещества растворяют в 1 литре теплой воды и проводят опрыскивание растений. Обычно хватает одной такой обработки, а результат виден через несколько дней. При необходимости опрыскивание можно повторить через 10 дней.
Также кальциевой селитрой можно поливать растения - 10-15 г вещества растворяют в 10 л, раствором поливают растения в прохладное время суток. Правда, после полива, предупреждают дачники, результат может наступить не сразу.
