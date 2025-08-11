Вершинная гниль на помидорах появляется из-за ошибок в уходе.

Даже опытные дачники сталкиваются с бедой под названием вершинная гниль томатов - народные средства в этом случае помогают решить проблему без лишних затрат. Причем, остановить развитие болезни можно даже одной-двумя обработками. Что нужно сделать, рассказываем ниже.

Что такое вершинная гниль на помидорах

Вершинная гниль томатов - это болезнь, которая поражает плоды на этапе их созревания. Если вы стали замечать темные пятна на кончиках помидоров, которые постепенно разрастаются, а затем начинают гнить, - это она и есть.

Поражаются помидоры вершинной гнилью по нескольким причинам:

нехватка кальция в почве;

томаты не могут усваивать кальций из-за избытка азота или калия, которыми огородники злоупотребляют, чтобы избавиться от "жирования" томатов;

жаркая погода - из-за зноя корни поглощают меньше влаги, без которой кальций не попадает к растению, в итоге оно "вытягивает" элемент из плодов и направляет его к листьям и побегам.

Во всех трех случаях причиной болезни является нехватка кальция, поэтому помидорам нужно его дать.

Вершинная гниль на помидорах - как бороться и побороть

На самом деле, избавиться от вершинной гнили не так сложно, как может казаться. Что важно сделать:

нормализовать полив кустов - он должен быть обильным, в радиусе около 50 см вокруг куста, в жаркую погоду почву можно замульчировать, чтобы избежать пересыхания;

сбалансировать подкормки - вместо калия и азота, которые, как говорили выше, мешают кальцию усваиваться, внесите фосфорные удобрения;

подкормить растения кальцием - помидоры можно опрыскивать или вносить подкормку под корень.

Скорая помощь при вершинной гнили - это кальциевая селитра. 10 г этого вещества растворяют в 1 литре теплой воды и проводят опрыскивание растений. Обычно хватает одной такой обработки, а результат виден через несколько дней. При необходимости опрыскивание можно повторить через 10 дней.

Также кальциевой селитрой можно поливать растения - 10-15 г вещества растворяют в 10 л, раствором поливают растения в прохладное время суток. Правда, после полива, предупреждают дачники, результат может наступить не сразу.

