Зак Креггер не хочет снимать историю про Леона.

Зак Креггер, режиссёр будущей киноадаптации Resident Evil, заявил, что его фильм не будет пересказывать уже существующие истории из игр.

Как Креггер рассказал в интервью Inverse, проект станет оригинальной историей, но при этом полностью сохранит дух франшизы: "Я самый большой поклонник этих игр, поэтому я расскажу историю, которая будет любовным письмом к ним и при этом будет следовать всем правилам игровой вселенной".

Сценарий Креггер написал вместе с Шеем Хэттеном, а производством и финансированием занимаются Constantin Film, Vertigo Entertainment и Playstation Productions.

Режиссёр подчёркивает, что фильм будет уважать канон, но не станет дублировать уже знакомые фанатам события:

"Фильм будет подчиняться лору игр, но это будет другая история. Я не стану рассказывать историю Леона, потому что она уже есть в играх. Фанаты это уже получили".

Креггер также отметил, что намерен перенести в кино уникальный ритм и атмосферу оригинальных игр: "Эти игры задали особый темп, когда ты вместе с одним персонажем медленно продвигаешься из точки А в точку Б, проходя через коридор ужасов, обдумывая каждый шаг. Это круто. Это по-настоящему кинематографично. Я хочу рассказать новую историю в мире игр, которая будет уважать их лор".

Ранее мы рассказывали, что стала известна дата премьеры нового фильма по Resident Evil от Зака Креггера. Подробности сюжета пока что держатся в тайне.

