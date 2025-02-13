Obsidian не смогла переизобрести жанр, но добилась всего, чего хотела. Avowed выйдет 18 февраля на Xbox Series X|S и ПК.

Сегодня, 13 февраля, спал запрет на публикацию обзоров Avowed – новой экшен-RPG от студии Obsidian, известной по Fallout: New Vegas и Pillars of Eternity.

В целом, у Obsidian получился хороший проект, но точно не претендент на игру года. Сейчас у Avowed 81 бала на OpenCritic после 89 рецензий, при этом 83% экспертов рекомендуют игру к прохождению.

Рецензенты хвалят фэнтезийную RPG за нарратив и построение мира, запоминающихся персонажей, вариативность, интересные сайдквесты и хорошие диалоги. А у каждого решения игрока в Avowed есть последствия. В общем, все то, за что мы любим игры Obsidian.

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Кроме того, поигравшим пришлась по вкусу боевая система: Obsidian удалось сделать ролевую игру с по-настоящему эффектными и увлекательными боями от первого лица. Вы не можете просто стать и размахивать мечом, пока ваши враги не перестанут двигаться, как в том же Skyrim.

В то же время пресса указывает на отсутствие инноваций, проблемы с балансом и скучный сюжет. Разработчики уверенно отработали обязательную программу, но и мало что добавили от себя. Еще из неприятного – побочные квесты по какой-то причине нельзя добить после прохождения основного сюжета.

Avowed выйдет 18 февраля на Xbox Series X|S и ПК, но обладатели делюкс-издания получат доступ к игре уже сегодня вечером. Также в день запуска игра сразу попадет в Game Pass.

Ранее Obsidian представила системные требования Avowed. Похоже, что у игры будет гибкая система настройки графики. В минимальных требованиях указана связка AMD Ryzen 5 2600 и GTX 1070.

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