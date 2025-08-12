Отмечается, что это первый случай, когда GeForce RTX 5090 буквально сгорает прямо во время игры.

Журналисты портала VideoCardz поведали об одном из самых серьезных случаев возгорания видеокарты за последние годы. Обычно у флагманских карточек Nvidia плавятся порты питания, но в этот раз возгорание, судя по фото, произошло на печатной плате.

С инцидентом столкнулся владелец флагманской GeForce RTX 5090. Автор сообщил, что в этот момент играл в бета-версию шутера Battlefield 6. Экран внезапно завис, а затем из области видеокарты пошел дым и огонь. По его словам, открытый огонь наблюдался на протяжении примерно 10 секунд.

Оправившись от шока, пользователь спешно выключил свой ПК и принялся оценивать последствия возгорания. Пламя было такой силы, что помимо карты повреждения получили материнская плата, SSD и система охлаждения.

На фотографиях видно, что возгорание началось рядом со слотом PCI. Возможной причиной называют короткое замыкание, при этом владелец устройства указывает, что на видеокарте было выставлено пониженное напряжение. В издании VideoCardz отмечают, что это первый раз, когда GeForce RTX 5090 буквально сгорает прямо во время игры.

Известно, что сгоревшая GeForce RTX 5090 была произведена Zotac. Это одна из самых дорогих версий этой видеокарты стоимостью 2700 долларов. Геймер сообщил, что отправил компьютер в магазин, где купил его в сборке. Там должны разобраться с причиной возгорания.

Выпущенная в январе 2025 года GeForce RTX 5090 c 21 760 CUDA-ядрами, объемом памяти 32 ГБ GDDR7 и необходимым блоком на 1000 ватт является на сегодня самой мощной игровой видеокартой на рынке. Nvidia утверждает, что она в 1,5 раза мощнее, чем 4090.

Ранее стало известно, что в Европе GeForce RTX 5090 уже продают дешевле рекомендованной цены. Сейчас карту в некоторых исполнениях можно приобрести за 2299 евро (~108 000 грн). В Украине стоимость RTX 5090 пока находится в районе ~140 000 грн.

