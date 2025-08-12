День молодежи в Украине отмечают вместе с международным праздником.

В Украине ежегодно отмечают День молодежи - праздник тех, кто полон сил, вдохновения и новых идей. Интересно, что к этой категории все чаще относят себя люди старшего возраста, ведь молодость - она не в паспорте, а в душе. Спорить с этим трудно, потому что это общий праздник для всех, кто творит будущее страны, смело мечтает и воплощает замыслы в жизнь. Рассказываем, когда отмечают День молодежи и как возникла эта традиция.

Когда День молодежи в Украине

С 1994 года в Украине День молодежи отмечали в последнее воскресенье июня. Эта дата досталась нам в наследство от Советского Союза. После российской агрессии 2014 года было решено перенести праздник, чтобы избавиться от советского наследия, а также показать, что украинская молодежь стремится быть частью мира, где основа - это ценности свободы, демократии и инноваций. Поэтому с 2022 года День молодежи Украина отмечает в одну дату с Международным днем молодежи - 12 августа.

Главная цель праздника - напомнить обществу о потребностях и мечтах молодого поколения, помочь решить проблемы, которые мешают им развиваться и строить достойное будущее. Это и качество образования, и карьерные перспективы, и доступ к возможностям и многое другое.

В 2025 году, как и два предыдущих, мы не сможем отметить праздник привычно и шумно - война, начатая Россией против Украины в 2022 году, все еще продолжается. Но это не повод забывать о дате. Поздравьте всех, кто относится к категории молодежи - а по нормам ООН это люди до 44 лет - ведь именно они сегодня защищают страну на фронте, работают в тылу, волонтерят и строят новое будущее Украины.

С днем молодежи - открытки и пожелания

С Днем молодежи!

Желаю, чтобы каждый день был полон идей, новых открытий и веры в то, что именно ты способен изменить мир. Мечтай - по-крупному, действуй - решительно и не бойся идти вперед - у тебя все получится!

День молодежи - праздник тех, кто умеет радоваться жизни, независимо от даты в паспорте. Ведь что такое цифры, если в сердце всегда живет азарт, любопытство и желание пробовать новое?! Оставайся в душе таким же смелым и вдохновленным, каким ты был в 20. И пусть твои годы лишь красиво оттеняют твою внутреннюю молодость.

С праздником!

Молодежь, с праздником!

Пусть вдохновение не знает границ, а возможности приходят как раз вовремя. Пусть идеи воплощаются, проекты находят поддержку, а неуемная энергия ведет к мечтам. Не бойся идти против течения и верь в себя - впереди у тебя целый мир!

С Днем молодежи всех, кто умеет быть молодым!

Говорят, что стар не тот, кто сморщился в 80, а тот, кто скис в 30. Пусть твой возраст будет лишь цифрой в паспорте, а в сердце всегда живет энергия, любопытство и жажда жизни. Пусть впереди будет больше амбиций, чем воспоминаний!

День молодежи сегодня - это символ нашего завтра. Ведь именно вы, молодежь, держите на своих плечах будущее страны: стоите на ее защите, трудитесь в тылу, волонтерите. Пусть каждый ваш день будет наполнен верой в победу, а сердце согревает любовь родных и благодарность каждого украинца. Возвращайтесь всегда домой - живыми и невредимыми, с гордостью за пройденный путь и уверенностью, что все было не напрасно. Вы - сила и надежда Украины. С Днем молодежи!

