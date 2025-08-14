Мы разобрались, какой будет пенсия у военных, лиц с инвалидностью и тех, кто получает минимальные и социальные выплаты.

Размер пенсионных выплат у многих людей очень далек от идеального, а потому важно знать, вырастут ли они в ближайшей перспективе.

Адвокат Ольга Брус рассказала нам, ожидается ли повышение пенсии в Украине в следующем году.

Социальная пенсия

По ее словам, Кабинет министров принял бюджетную декларацию на 2026-2028 годы - это документ, который определяет основы бюджетной политики, показатели госбюджета. Бюджетная декларация является основой для составления проекта государственного бюджета. Опираясь на эту бюджетную декларацию, можно говорить, что повышение пенсий в следующем году планируется.

"Социальная пенсия должна повыситься, поскольку она зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. На 2026 год запланировано повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных на 203 гривны. Сейчас он составляет 2,361 гривны, а в следующем году должен быть 2,564 гривны. То есть теоретически социальная пенсия может вырасти на 203 гривны", - отметила Ольга Брус.

Минимальная пенсия в Украине

Эксперт добавила, что повышение минимальной пенсии также прогнозируется, поскольку она зависит от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Минимальная пенсия по возрасту соответствует размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Поэтому можно прогнозировать, что в 2026 году минимальная пенсия вырастет на 203 гривны.

Как известно, повышение пенсии возможно и за счет разных доплат. Мы спросили у адвоката, вырастут ли они.

"Сейчас для лиц в возрасте от 65 лет начисляется надбавка за сверхнормативный стаж (для женщин норма 30 лет, а для мужчин - 35), которая составляет 1% от минимальной пенсии. В этом году минимальная пенсия составляет 2 тысячи 361 гривну, а в 2026 году планируется ее рост до 2 тысяч 564 гривен", - сказала она.

Как объяснила специалист, пенсионерам, которые имеют больше стажа, чем требуется, за каждый официально отработанный год работы доплачивают 23 гривны 61 копейку. А в 2026 году такая доплата может составить 25 гривен 64 копейки.

Однако точно сказать, какой будет трудовая пенсия по старости в следующем году, невозможно.

Пенсия по инвалидности

Повышение пенсий может затронуть и выплаты для лиц с инвалидностью.

Как отметила специалист, теоретически пенсия по инвалидности в следующем году должна повыситься, поскольку она рассчитывается в зависимости от группы инвалидности в процентах от суммы пенсии по возрасту, на которую влияет размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Пенсия лиц с I группой инвалидности составляет 100% пенсии по возрасту, II группы - 90%, а III - 50%. Точную сумму, на которую может вырасти пенсия по инвалидности, нельзя сказать, поскольку она рассчитывается в процентах каждому лицу отдельно.

Повышение пенсий военным

По словам Ольги Брус, на пенсии для военных также влияет размер прожиточного минимума нетрудоспособных лиц, поэтому можно спрогнозировать их рост вместе с его увеличением.

"К примеру, минимальные пенсии для военных с инвалидностью в результате боевых действий составляют от 360% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и более. То есть она не может быть меньше, чем 8,4996 гривны", - подытожила она.

