Когда он узнал о смерти режиссёра, то был опустошён, вспоминает Кодзима.

Хидео Кодзима признался, что всегда хотел привлечь к работе над своей игрой культового режиссёра Дэвида Линча, автора "Твин Пикс", "Малхолланд Драйв" и множества других культовых проектов.

Как геймдизайнер рассказал IndieWire, он восхищался творчеством Линча на протяжении многих лет и считал, что режиссёр идеально вписался бы в его миры. Однако смерть постановщика в январе 2025 года поставила точку в этих планах:

"Я всегда хотел взять в одну из своих игр Дэвида Линча, режиссёра, которым я давно восхищаюсь. Однако недавно его не стало, и теперь я опустошён".

Кодзима также поделился мыслями о том, какие актёры могли бы органично существовать в созданных им вселенных. В пример он привёл героя своего детства актёра Стива Маккуина и отметил, что хотел бы однажды "оживить" его в игре, даже если это возможно лишь с помощью компьютерной графики.

После релиза Death Stranding 2 геймдизайнер уже полностью переключился на хоррор OD, а также обдумывает проект Physint.

Совсем недавно Кодзима раскритиковал ААА-игры. В ремейк Metal Gear Solid 3, который выйдет в августе, легендарный геймдизайнер играть тоже не планирует.

