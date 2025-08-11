Battlefield 6 просит игроков удалить Valorant с компьютера, иначе игра не запустится

Между античитами этих двух игр возникает конфликт.

Battlefield 6 столкнулась с неожиданным конфликтом с популярным шутером Valorant - игра просит ПК-геймеров удалить проект Riot Games. Причиной стала несовместимость античит систем этих двух игр

В новой части Battlefield используется Javelin, что требует включенного Secure Boot в BIOS и доступа на уровне ядра. В Valorant аналогичные требования выдвигает Riot Vanguard, и обе технологии не могут работать параллельно. В результате игрокам придется выбирать, какую игру оставить на ПК.

По словам пользователей Reddit, проблема затрагивает только Valorant, например, с Genshin Impact и его античитом в Battlefield 6 конфликтов нет.

Тем не менее, Javelin не смог полностью защитить Battlefield 6 от читеров. Недавно геймер показал работу читов в игре, которые позволяют убивать врагов целыми пачками.

Следующий открытый тест Battlefield 6 запланирован на 14-17 августа. Полноценный релиз Battlefield 6 состоится 10 октября.

Ранее мы рассказывали, что онлайн Battlefield 6 побил рекорд Call of Duty по количеству одновременных игроков. В бета-версию Battlefield 6 одновременно играли более 520 тысяч человек.

