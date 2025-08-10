Ивент продлится до 14 августа.

В Steam стартовала распродажа Tiny Teams, которая посвящена играм от небольших команд разработчиков. В подборке проекты всех жанров: от уютных карточных стратегий до мрачных психологических хорроров, а также демоверсии ещё не вышедших инди-игр.

Например, карточный рогалик Aces & Adventures, вдохновлённый мифами Скандинавии и Ближнего Востока, сейчас доступен за 42 гривны. Игра сочетает покерные комбинации со специальными умениями героев, а кампании с озвучкой и процедурно генерируемые забеги добавляют реиграбельности.

В жанре хоррора выделяется Pagerm атмосферный 1-битный психологический триллер о восхождении по корпоративной лестнице, визуально напоминающий Return of the Obra Dinn.

Для любителей кооператива есть Phasmophobia, симулятор охоты на привидений для четырёх игроков, где взаимодействовать с духами можно через микрофон. Игра сейчас продаётся со скидкой 25% за 310 гривен.

Для ностальгирующих по старым RPG есть The RPG, пародия, смешивающая Skyrim, West of Loathing и Supraland. В ней, например, можно лечиться, засовывая хлеб в раны. А ещё стоит обратить внимание на Erenshor, одиночную RPG, стилизованную под олдскульное MMO с симулированными другими игроками.

Среди других предложений:

Stardew Valley - 160 гривен (-30%)

Citizen Sleeper 2 - 386 гривен (-25%)

The Precinct - 480 гривен (-20%)

Chained Echoes - 164 гривны (-50%)

Haste - 279 гривен (-30%)

Распродажа Tiny Teams 2025 продлится до 14 августа.

Ранее мы рассказывали, что в Steam вышла бесплатная стратегия от разработчиков StarCraft 2, и получила негативные отзывы. При этом одновременный онлайн Stormgate не смог добраться даже до тысячи человек.

