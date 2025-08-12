Разбираемся, возможно ли выселение из квартиры в военное время, и в каких ситуациях закон не позволяет этого сделать.

Как выселить родственника из квартиры, если он при этом является совладельцем, или же другого человека, который не желает покидать жилье? Этот вопрос волнует многих собственников, особенно в условиях военного времени, когда права всех сторон под особой защитой закона. Мы спросили у адвоката, какие есть законные способы решения такой ситуации и на какие моменты обратить внимание, чтобы избежать ошибок и конфликтов.

Можно ли выселить человека из приватизированной квартиры, если нет прописки

Как рассказала в комментарии УНИАН адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова, человека можно выселить из приватизированной квартиры, если он не имеет оснований там находиться. В качестве примера, можно привести такие случаи:

у человека, который арендует жилье, закончился срок договора аренды;

арендатор не платит, а хозяин не может пользоваться своим имуществом.

Если такой человек добровольно не хочет выселяться, то владелец дома или квартиры может в первую очередь обратиться в органы полиции, а если это не даст результата, то подать иск в суд - после того, как будет судебное решение о выселении, за дело возьмется исполнительная служба и выселит его принудительно.

В каких случаях нельзя выселить из квартиры даже через суд

Есть несколько случаев, когда человека нельзя (или практически нельзя) выселить из жилья. По словам Елены Воронковой, это невозможно, если:

человек - собственник квартиры;

лицо является совладельцем - есть небольшая вероятность того, что решением суда удастся его выселить;

лицо является несовершеннолетним;

лицо признали недееспособным.

Как пояснила адвокат, возможно, в одном из сотни случаев удастся добиться выселения совладельца - и то, если он постоянно нарушает правила сожительства, например, громит квартиру, бьет своих соседей. Но при этом важно, чтобы у этого лица было другое жилье, в таком случае можно попытаться выселить его через суд.

Будут также проблемы с выселением несовершеннолетних лиц или тех, кого признали недееспособными - в этом случае нужно привлекать к процессу органы опеки и попечительства, Службу по делам детей, а они, как правило, категорически против выселения, поскольку после этого несовершеннолетние или недееспособные фактически оказываются на государственном содержании.

Можно ли выписать человека в "никуда" из приватизированной квартиры

Человека можно выписать из приватизированной квартиры в "никуда". Дело в том, объясняет адвокат, что сейчас факт регистрации не дает права собственности.

"Прописка была важна, когда не было приватизации, поскольку тогда регистрация давала право на то, чтобы потом претендовать на часть всей квартиры. При приватизации на человека приходилась доля в жилье, и он становился совладельцем", - объясняет Елена Воронкова.

Сейчас же, согласно законодательству, каждый украинец должен быть зарегистрирован для того, чтобы, например, государственные службы или органы знали, куда присылать человеку уведомления в случае необходимости. При этом владельцы жилья могут самостоятельно снимать лиц, которые у них прописаны, с регистрации, хотя раньше это можно было сделать исключительно через суд. Сейчас выписать человека можно через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Если же человек по каким-то причинам не соглашается на то, чтобы его выписали, то тогда он может обратиться в суд и добиваться восстановления регистрации.

Что делать, если человек не хочет выезжать из квартиры

По словам адвоката, бывают также случаи, что человек не имеет права находиться в квартире, но не хочет покидать жилье, - например, друг, которого пустили пожить, так "прижился", что не хочет съезжать. В этом случае его можно выгнать.

Для начала стоит вызвать полицию, чтобы зафиксировать факт нарушения своих прав, а если человека не испугала полиция - подавайте на суд. Обращение в полицию можно использовать как доказательство в суде, что ваши права нарушили, и вы пытались урегулировать спор в досудебном порядке.

справка Елена Воронкова адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Аспирант Государственного научного учреждения "Институт информации, безопасности и права Национальной академии правовых наук Украины". Специализируется на вопросах социального обеспечения населения и военнослужащих.

