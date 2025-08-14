Икра из баклажанов на сковороде

Икра из баклажанов - это вкусное летнее блюдо, которое готовят во многих странах. Сегодня рассмотрим, как его делают грузины. Мы подобрали три рецепта.

Грузинская икра из баклажанов

Готовится эта икра из баклажанов быстро, а результат превосходит все ожидания. Благодаря зернам граната блюдо выглядит очень ярко, а потому будет хорошо смотреться на праздничном столе. Для приготовления берем: 

  • килограмм баклажанов;
  • 50 миллилитров гранатового сока;
  • 300 граммов зерен граната;
  • один красный лук;
  • три зубчика чеснока;
  • 50 граммов кинзы;
  • 50 граммов укропа;
  • 60 граммов грецких орехов;
  • три грамма молотого кориандра;
  • семь граммов соли;
  • три грамма черного молотого перца.

Духовку нагреваем до 220 градусов. Баклажаны моем, обсушиваем и запекаем до мягкости. На это уйдет до 20 минут.

Видео дня

Пока они будут остывать чистим и измельчаем лук с чесноком. Зелень мелко рубим, а орехи обжариваем на сухой сковороде и крупно нарезаем.

Баклажаны чистим и нарезаем на небольшие кусочки, складываем их в миску. Туда же добавляем чеснок, лук, зелень и орехи. Приправляем специями и гранатовым соком доводим до нужной консистенции.

Хорошо перемешанную икру перед подачей украшаем зернами граната.

Икра из баклажанов на зиму

Эту консервацию легко сделать в сезон, чтоб потом зимой наслаждаться вкусной закуской. Для приготовления берем:

  • два килограмма баклажанов;
  • 600 граммов сладкого перца;
  • 600 граммов помидоров;
  • 600 граммов лука;
  • один острый перец;
  • 40 граммов чеснока;
  • две столовые ложки томатной пасты;
  • 200 миллилитров масла (растительного);
  • чайную ложку уцхо-сунели;
  • столовую ложку кориандра;
  • чайную ложку имеретинского шафрана;
  • чайную ложку черного молотого перца;
  • три чайные ложки соли.

Баклажаны моем, очищаем и нарезаем на мелкие кубики. Посыпаем чайной ложкой соли, перемешиваем и оставляем на 30 минут. Затем овощи нужно отжать.

Лук и перец (острый и сладкий) нарезаем на мелкие кубики, а помидоры с чесноком перебиваем в блендере. В сотейник или кастрюлю наливаем половину растительного масла и обжариваем на среднем огне баклажаны. Убираем их в миску, а затем вливаем остальное масло в сотейник и всыпаем лук. Готовим его пять минут, а затем добавляем перец. Готовим еще 10 минут.

Добавляем томатную пасту, обжариваем около минуты. Теперь всыпаем все овощи, приправляем всеми специями, доводим до кипения и тушим на слабом огне около 35 минут под крышкой. Не забываем помешивать время от времени.

Вот и готова икра из баклажанов - домашняя и вкусная закуска. Теперь нужно перелить ее в простерилизованные банки, закатать и перевернуть. Оставляем под теплым покрывалом до остывания, а затем можно убрать на хранение.

Икра из баклажанов на зиму через мясорубку

Это вкусная закуска, которую стоит попробовать приготовить. Для нее нужно взять:

  • два килограмма баклажанов;
  • 600 граммов помидоров;
  • 300 граммов моркови;
  • 300 граммов репчатого лука;
  • 300 граммов болгарского перца;
  • 100 миллилитров масла (растительного);
  • 40 граамов соли;
  • 120 граммов сахара;
  • 0,5 чайной ложки молотого черного перца;
  • чайную ложку уцхо-сунели;
  • головку чеснока;
  • 50 миллилитров уксуса (9%).

Овощи моем, очищаем и нарезаем на средние кусочки. У баклажанов шкурку не убираем. Затем перекручиваем все овощи через мясорубку. Делать это нужно отдельно, так как в кастрюлю они перекладываются не одновременно.

Обжариваем на масле лук, морковь и перец, пока они не пустят сок. Из баклажанов сливаем лишнюю жидкость, а сами овощи перемещаем в кастрюлю, перемешиваем и готовим 20 минут.

Затем добавляем помидоры, перемешиваем и готовим еще 30 минут. Приправляем специями, добавляем чеснок, пропущенный через пресс. Перемешиваем и готовим 10 минут.

Вливаем уксус и через пять минут убираем емкость с огня. Раскладываем закуску по простерилизованным банками, закатываем и укутываем. Оставляем так до остывания.

Икра из баклажанов жареная таким образом получается очень необычной, однородной и вкусной. Ее можно даже намазывать на хлеб.

Вас также могут заинтересовать новости: