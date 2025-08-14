Рассказываем, как заготовить на зиму пряную и вкусную баклажанную икру по-грузински.

Икра из баклажанов - это вкусное летнее блюдо, которое готовят во многих странах. Сегодня рассмотрим, как его делают грузины. Мы подобрали три рецепта.

Грузинская икра из баклажанов

Готовится эта икра из баклажанов быстро, а результат превосходит все ожидания. Благодаря зернам граната блюдо выглядит очень ярко, а потому будет хорошо смотреться на праздничном столе. Для приготовления берем:

килограмм баклажанов;

50 миллилитров гранатового сока;

300 граммов зерен граната;

один красный лук;

три зубчика чеснока;

50 граммов кинзы;

50 граммов укропа;

60 граммов грецких орехов;

три грамма молотого кориандра;

семь граммов соли;

три грамма черного молотого перца.

Духовку нагреваем до 220 градусов. Баклажаны моем, обсушиваем и запекаем до мягкости. На это уйдет до 20 минут.

Пока они будут остывать чистим и измельчаем лук с чесноком. Зелень мелко рубим, а орехи обжариваем на сухой сковороде и крупно нарезаем.

Баклажаны чистим и нарезаем на небольшие кусочки, складываем их в миску. Туда же добавляем чеснок, лук, зелень и орехи. Приправляем специями и гранатовым соком доводим до нужной консистенции.

Хорошо перемешанную икру перед подачей украшаем зернами граната.

Икра из баклажанов на зиму

Эту консервацию легко сделать в сезон, чтоб потом зимой наслаждаться вкусной закуской. Для приготовления берем:

два килограмма баклажанов;

600 граммов сладкого перца;

600 граммов помидоров;

600 граммов лука;

один острый перец;

40 граммов чеснока;

две столовые ложки томатной пасты;

200 миллилитров масла (растительного);

чайную ложку уцхо-сунели;

столовую ложку кориандра;

чайную ложку имеретинского шафрана;

чайную ложку черного молотого перца;

три чайные ложки соли.

Баклажаны моем, очищаем и нарезаем на мелкие кубики. Посыпаем чайной ложкой соли, перемешиваем и оставляем на 30 минут. Затем овощи нужно отжать.

Лук и перец (острый и сладкий) нарезаем на мелкие кубики, а помидоры с чесноком перебиваем в блендере. В сотейник или кастрюлю наливаем половину растительного масла и обжариваем на среднем огне баклажаны. Убираем их в миску, а затем вливаем остальное масло в сотейник и всыпаем лук. Готовим его пять минут, а затем добавляем перец. Готовим еще 10 минут.

Добавляем томатную пасту, обжариваем около минуты. Теперь всыпаем все овощи, приправляем всеми специями, доводим до кипения и тушим на слабом огне около 35 минут под крышкой. Не забываем помешивать время от времени.

Вот и готова икра из баклажанов - домашняя и вкусная закуска. Теперь нужно перелить ее в простерилизованные банки, закатать и перевернуть. Оставляем под теплым покрывалом до остывания, а затем можно убрать на хранение.

Икра из баклажанов на зиму через мясорубку

Это вкусная закуска, которую стоит попробовать приготовить. Для нее нужно взять:

два килограмма баклажанов;

600 граммов помидоров;

300 граммов моркови;

300 граммов репчатого лука;

300 граммов болгарского перца;

100 миллилитров масла (растительного);

40 граамов соли;

120 граммов сахара;

0,5 чайной ложки молотого черного перца;

чайную ложку уцхо-сунели;

головку чеснока;

50 миллилитров уксуса (9%).

Овощи моем, очищаем и нарезаем на средние кусочки. У баклажанов шкурку не убираем. Затем перекручиваем все овощи через мясорубку. Делать это нужно отдельно, так как в кастрюлю они перекладываются не одновременно.

Обжариваем на масле лук, морковь и перец, пока они не пустят сок. Из баклажанов сливаем лишнюю жидкость, а сами овощи перемещаем в кастрюлю, перемешиваем и готовим 20 минут.

Затем добавляем помидоры, перемешиваем и готовим еще 30 минут. Приправляем специями, добавляем чеснок, пропущенный через пресс. Перемешиваем и готовим 10 минут.

Вливаем уксус и через пять минут убираем емкость с огня. Раскладываем закуску по простерилизованным банками, закатываем и укутываем. Оставляем так до остывания.

Икра из баклажанов жареная таким образом получается очень необычной, однородной и вкусной. Ее можно даже намазывать на хлеб.

