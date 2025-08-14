Икра из баклажанов - это вкусное летнее блюдо, которое готовят во многих странах. Сегодня рассмотрим, как его делают грузины. Мы подобрали три рецепта.
Грузинская икра из баклажанов
Готовится эта икра из баклажанов быстро, а результат превосходит все ожидания. Благодаря зернам граната блюдо выглядит очень ярко, а потому будет хорошо смотреться на праздничном столе. Для приготовления берем:
- килограмм баклажанов;
- 50 миллилитров гранатового сока;
- 300 граммов зерен граната;
- один красный лук;
- три зубчика чеснока;
- 50 граммов кинзы;
- 50 граммов укропа;
- 60 граммов грецких орехов;
- три грамма молотого кориандра;
- семь граммов соли;
- три грамма черного молотого перца.
Духовку нагреваем до 220 градусов. Баклажаны моем, обсушиваем и запекаем до мягкости. На это уйдет до 20 минут.
Пока они будут остывать чистим и измельчаем лук с чесноком. Зелень мелко рубим, а орехи обжариваем на сухой сковороде и крупно нарезаем.
Баклажаны чистим и нарезаем на небольшие кусочки, складываем их в миску. Туда же добавляем чеснок, лук, зелень и орехи. Приправляем специями и гранатовым соком доводим до нужной консистенции.
Хорошо перемешанную икру перед подачей украшаем зернами граната.
Икра из баклажанов на зиму
Эту консервацию легко сделать в сезон, чтоб потом зимой наслаждаться вкусной закуской. Для приготовления берем:
- два килограмма баклажанов;
- 600 граммов сладкого перца;
- 600 граммов помидоров;
- 600 граммов лука;
- один острый перец;
- 40 граммов чеснока;
- две столовые ложки томатной пасты;
- 200 миллилитров масла (растительного);
- чайную ложку уцхо-сунели;
- столовую ложку кориандра;
- чайную ложку имеретинского шафрана;
- чайную ложку черного молотого перца;
- три чайные ложки соли.
Баклажаны моем, очищаем и нарезаем на мелкие кубики. Посыпаем чайной ложкой соли, перемешиваем и оставляем на 30 минут. Затем овощи нужно отжать.
Лук и перец (острый и сладкий) нарезаем на мелкие кубики, а помидоры с чесноком перебиваем в блендере. В сотейник или кастрюлю наливаем половину растительного масла и обжариваем на среднем огне баклажаны. Убираем их в миску, а затем вливаем остальное масло в сотейник и всыпаем лук. Готовим его пять минут, а затем добавляем перец. Готовим еще 10 минут.
Добавляем томатную пасту, обжариваем около минуты. Теперь всыпаем все овощи, приправляем всеми специями, доводим до кипения и тушим на слабом огне около 35 минут под крышкой. Не забываем помешивать время от времени.
Вот и готова икра из баклажанов - домашняя и вкусная закуска. Теперь нужно перелить ее в простерилизованные банки, закатать и перевернуть. Оставляем под теплым покрывалом до остывания, а затем можно убрать на хранение.
Икра из баклажанов на зиму через мясорубку
Это вкусная закуска, которую стоит попробовать приготовить. Для нее нужно взять:
- два килограмма баклажанов;
- 600 граммов помидоров;
- 300 граммов моркови;
- 300 граммов репчатого лука;
- 300 граммов болгарского перца;
- 100 миллилитров масла (растительного);
- 40 граамов соли;
- 120 граммов сахара;
- 0,5 чайной ложки молотого черного перца;
- чайную ложку уцхо-сунели;
- головку чеснока;
- 50 миллилитров уксуса (9%).
Овощи моем, очищаем и нарезаем на средние кусочки. У баклажанов шкурку не убираем. Затем перекручиваем все овощи через мясорубку. Делать это нужно отдельно, так как в кастрюлю они перекладываются не одновременно.
Обжариваем на масле лук, морковь и перец, пока они не пустят сок. Из баклажанов сливаем лишнюю жидкость, а сами овощи перемещаем в кастрюлю, перемешиваем и готовим 20 минут.
Затем добавляем помидоры, перемешиваем и готовим еще 30 минут. Приправляем специями, добавляем чеснок, пропущенный через пресс. Перемешиваем и готовим 10 минут.
Вливаем уксус и через пять минут убираем емкость с огня. Раскладываем закуску по простерилизованным банками, закатываем и укутываем. Оставляем так до остывания.
Икра из баклажанов жареная таким образом получается очень необычной, однородной и вкусной. Ее можно даже намазывать на хлеб.