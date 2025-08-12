Программисты в то время тратили кучу времени, чтобы исправить визуальные баги, а сейчас это называют "стилем", говорит Коджи Сугимото.

Ветеран игровой индустрии Коджи Сугимото, работавший над Chrono Trigger, Xenogears и Final Fantasy, раскритиковал моду на искусственное воссоздание визуальных багов старых игр.

В частности он имеет ввиду характерное для первой Playstation искажение отображения текстур (affine texture warping). Этот эффект возникал из-за ограничений железа: плоские текстуры "плыли" и дрожали, если смотреть на них под углом.

Поводом для комментария стал твит Unity Japan о новом инструменте в движке, упрощающем разработчикам эмуляцию этого эффекта: "В своё время мы прикладывали массу усилий, часто впустую, чтобы избежать искажения текстур, а теперь это называют "стилем"", - написал Сугимото.

Видео дня

Он напомнил и о своём более жёстком высказывании 2019 года: "Это отвратительно. Я потратил так много рабочих часов впустую, пытаясь обойти эту проблему. Не понимаю, что может быть интересного в её воссоздании".

Ранее один из создателей Doom Джон Ромеро заявил, что за инди-играми будущее индустрии. По словам разработчика, сделать свою игру сейчас проще, чем когда-либо.

Вас также могут заинтересовать новости: