Денис Пономаренко

ПК-геймеры любят охотиться на чудовищ, сетевые шутеры и "рогалики".

В магазине Steam обновился список самых ожидаемых игр, которые добавили в свой "вишлист" больше всего пользователей. В декабре каких-то серьезных релизов не ожидается, поэтому игровой мир с нетерпением ждет 2025 год.

Лидером стала Monster Hunter Wilds – новая игра в серии про охоту на чудовищ, которая увидит свет уже 28 февраля. Однако поиграть в нее получится не всем: системные требования у экшена достаточно суровые.

На втором месте расположился Deadlock, MOBA-шутер, похожий по своей идее на другой хит компании, Dota 2. Пока что неизвестно, когда игра получит полноценный релиз. Закрытый ранний билд игры все еще распространяется через приглашения.

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Третью строчку занял Hollow Knight: Silksong. Сиквел уже ставшей культовой "метроидвании" должен был появится еще в 2023 году, но этого не случилось. Сегодня игра все еще не имеет даты выхода, а ее разработчики практически не выходят на связь.

10 самых ожидаемых игр 2025 года по версии Steam

Monster Hunter Wilds; Deadlock; Hollow Knight: Silksong; Sid Meier's Civilization VII; inZOI; ARK 2; Light No Fire; Arena Breakout: Infinite; Unrecord; Dune: Awakening.

Напомним, в ночь с 12 на 13 декабря пройдет премия The Game Awards, или как ее еще называют игровой "Оскар". Журналисты намекают, что в этом году на нас ждет что-то грандиозное. По слухам, покажут новый трейлер ГТА 6.

Свежий опрос Steam показал, что на каком ПК играет большинство геймеров планеты в 2024 году. Самой популярной видеокартой является GeForce RTX 3060, а некогда лидер GTX 1060 впервые вылетел из топ-10.

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