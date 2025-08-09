В сети появилась точная дата релиза Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Информация пришла из филиппинского магазина игр GameXtreme.

Филиппинский ритейлер GameXtreme указал в своём магазине дату релиза Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - 21 октября 2025 года. Ранее издатель проекта Paradox Interactive говорил только об октябре, без конкретного числа.

На странице магазина опубликована обложка, которая раньше ещё нигде не появлялась, но она совпадает со стилем официальных материалов. Как раз этот неизвестный арт подтверждает, что информация может быть правдивой.

Bloodlines 2 изначально планировали выпустить в 2020 году, но проект пережил несколько переносов и смену разработчиков. В начале 2025-го игру описывали как "почти готовую", однако её снова отложили для доработки.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 отделились от издателя и стали независимыми. Кроме Bloodlines 2, The Chinese Room работает над ещё двумя играми.

Кроме того, недавно креативный директор Bloodlines 2 рассказал, что в игре будут романы, но только вампирские. Правда, выглядит это отвратительно, говорит разработчик.

Вас также могут заинтересовать новости: