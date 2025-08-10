В бета-версию Battlefield 6 одновременно играли более 520 тысяч человек.

Открытая бета Battlefield 6 показала впечатляющие результаты в Steam. По данным SteamDB, пиковый онлайн составил более 520 тысяч человек.

Игра заняла 18-е место по количеству одновременных игроков в истории Steam и оказалась на две позиции выше рекорда Call of Duty в 491 тысячу игроков, установленного в 2022 году.

Стоит учитывать, что у Call of Duty часть аудитории находится в Battle.net и Game Pass, так что сравнение не полностью отражает общую картину. Тем не менее, для открытой беты это крайне высокий результат.

Видео дня

Интересно, что Battlefield 6 побила рекорд серии в Steam ещё в первый день тестирования, когда доступ имели только участники Battlefield Labs. Сейчас онлайн беты в пять раз выше пика Battlefield 2042 в 107 тысяч игроков, зафиксированного в 2023 году, спустя два года после релиза.

Текущая бета продлится до конца выходных, а следующий открытый тест запланирован на 14-17 августа. Полноценный релиз Battlefield 6 состоится 10 октября.

Ранее мы рассказывали, что Electronic Arts обновила античит-систему Javelin в Battlefield 6, но безрезультатно. Геймер показал, как работают читы в игре.

Вас также могут заинтересовать новости: