Electronic Arts обновила античит-систему Javelin, но безрезультатно.

Открытое бета-тестирование Battlefield 6 стартовало менее 24 часов назад, а хакеры уже проникли в игру, о чем свидетельствует видеоролик, появившийся в соцсетях.

Конечно, читерство всегда было проблемой в многопользовательских шутерах и Battlefield, в частности. Вот только EA еще до запуска беты приняла жесткие меры, чтобы подобное предотвратить. В частности, для запуска Battlefield 6 на ПК нужно лезть в BIOS и менять системные настройки.

Также известно, что Battlefield 6 стала первой игрой в серии с продвинутой системой защиты от читеров Javelin Anticheat, работающий на уровне ядра. И открытая бета продемонстрировала уязвимости системы, вызывая вопросы о ее эффективности.

Видео дня

На видео участник бета-тестирования Battlefield 6 убивает врагов целыми пачками благодаря читерскому софту. У пользователя подсвечиваются все враги сквозь стены. Вероятно, что это wallhack или aimbot.

Неэффективность нового античита была встречена насмешками со стороны поклонников Battlefield. Многие игроки на консолях также заявили, что они не будут использовать кроссплатформенную игру, независимо от того, будет ли читерство должным образом решено на запуске "Пора отключить кроссплей с ПК", считают юзеры.

Напомним, полноценный релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Что касается беты, то ивент пройдет в два захода по выходным – 7–10 августа и 14–17 августа.

Ранее мы рассказывали, что в Battlefield 6 не будет Никки Минаж. Разработчики хотят сделать скины приземленными.

