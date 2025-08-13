Rockstar занимается и другими вещами, но GTA 6 сейчас стоит на первом месте, говорит Штраус Зельник.

Глава Take-Two Штраус Зельник решил в очередной раз напомнить о своей уверенности в том, что GTA 6 больше не перенесут, и игра выйдет в срок. Правда, в прошлый раз он оказался не прав.

В эфире телеканала CNBC Зельник рассказал, что Rockstar занимается разными вещами, но GTA 6 всё равно остаётся в приоритете компании. Так что он уверен, что игра выйдет 26 мая 2026 года, и переносов больше не будет:

"Моя уверенность очень, очень высока. У Rockstar есть много других дел, но это, конечно, является основным приоритетом".

Однако директор просит не слишком завышать свои ожидания. Хотя сам Зельник очень оптимистичен по отношению к проекту, и считает, что у Rockstar получится невероятная игра, а её акции взлетят вверх после релиза.

Недавно Штраус Зельник сделал прогноз, что за 2026 финансовый год компания заработает около 6 миллиардов долларов, но праздновать пока рано, ведь руководство Take-Two всегда оглядывается на конкурентов.

Ранее глава Take-Two объяснил, почему они так долго делают BioShock 4. Штраус Зельник заверил, что игра ни в коем случае не будет отменена.

