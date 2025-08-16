Борщевая заправка на зиму по-украински - это то, что есть в кладовой у любой уважающей себя хозяйки. Гораздо легче сразу летом, пока есть сезонные овощи, сделать себе заготовки, чем потом зимой покупать все втридорога и готовить с нуля.
Борщевая заправка на зиму классическая
Такая заготовка для первого блюда очень вкусная, делается быстро и легко, зато зимой облегчит приготовление борща.
Ингредиенты:
- килограмм помидоров, лука, капусты, свеклы;
- два килограмма моркови;
- две с половиной столовых ложки соли;
- полстакана сахара;
- стакан растительного масла.
- треть стакана 9% уксуса.
Борщевая заправка готовится очень быстро - нарезаем дольками помидоры и лук, капусту шинкуем. Морковь и свеклу трем на терке. Все овощи, кроме свеклы, выкладываем в кастрюлю, добавляем соль, сахар и масло. Перемешиваем, доводим до кипения. Ждем, пока масса 10 минут покипит, потом добавляем свеклу и уксус, кипятим еще 7 минут. Раскладываем в стерилизованные банки и закатываем. Все - борщевая заправка на зиму с капустой и свеклой готова.
Борщевая заправка на зиму - простой рецепт с перцем
Второй вариант заправки - шикарная ароматная заготовка с болгарским перцем, душистым и черным перцем.
Ингредиенты на кастрюлю 24 литра:
- три с половиной килограмма свеклы;
- два килограмма моркови;
- полтора килограмма перца;
- три килограмма помидоров;
- два килограмма лука;
- три граненых стакана подсолнечного масла;
- чайная ложка лимонной кислоты;
- пять столовых ложек соли;
- четыре столовых ложки сахара;
- двадцать горошин душистого перца;
- чайная ложка черного перца горошком;
- шесть лавровых листьев;
- стакан воды;
- сто пятьдесят миллилитров уксуса 9%.
Свеклу и морковь натираем на терке, перец нарезаем соломкой. Помидоры избавляем от кожицы и режем произвольно, лук режем так, как обычно на борщ. Выкладываем лук в глубокую сковороду или кастрюлю, пассируем на растительном масле до золотистого цвета 10-15 минут. Перекладываем лук в большую кастрюлю, туда же выкладываем все остальные овощи, заливаем маслом и всыпаем лимонную кислоту. Если овощи сухие, можно добавить стакан воды, но это не обязательно.
Ставим кастрюлю на плиту, включаем самый слабый огонь и прогреваем, пока не появится сок. Потом включаем огонь посильнее и доводим до кипения. Когда закипит, снова убавляем огонь и тушим 15 минут, помешивая. Солим, сахарим, добавляем душистый и черный перцы. Перемешиваем, накрываем крышкой. Ждем, пока закипит снова, а потом варим на маленьком огне 45 минут. Перемешиваем, чтобы овощи не подгорели. В самом конце вливаем уксус, добавляем лавровый лист, перемешиваем и ждем, когда закипит. Разливаем кипящую массу по стерилизованным банкам, закрываем крышками.