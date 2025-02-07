Штраус Зельник уверяет, что компания уверена в своих силах закончить работу над игрой в срок.

Take-Two Interactive опубликовала финансовый отчёт, в котором в очередной раз подтвердила, что ожидаемая GTA 6 выйдет осенью 2025 года, и перенос проекта пока не планируется.

В то же время глава Take-Two Штраус Зельник дал комментарий IGN, где всё же предупредил, что риск переноса всегда есть, но и разработчики, и издатель уверены в своих силах выпустить игру в срок:

"Послушайте, всегда есть риск переноса, и я думаю, что как только вы произнесете такие слова, как "абсолютно", вы сглазите ситуацию. Так что мы чувствуем себя очень уверенно".

В другом интервью, в этот раз VentureBeat, Зельник отметил, что они очень рано поставили рамки релиза, поэтому перенос теоретически всё же возможен: "В нашем деле всегда есть риски. Однако мы дали узкое окно для грядущих игр. В конце концов, сейчас февраль, и мы наметили график релизов до конца календарного года".

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Для Take-Two это будет грандиозный год, перед GTA 6 у издателя выйдет Mafia: The Old Country и Borderlands 4. Хоть и недавно вышедшую Civilization 7, тоже под издательством Take-Two, встретили не так радушно, похоже, что Зельник уверен в успехах компании.

Ранее бывший разработчик Rockstar заверил, что сейчас GTA 6 уже можно полностью пройти. По его мнению, команда сейчас отлавливает баги и занимается оптимизацией игры.

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