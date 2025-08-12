Садоводы, которые заметили такое явление, должны срочно принять меры.

Многие огородники, у которых в саду есть плодовые деревья, а именно яблони, замечали, что иногда с деревом происходят какие-то метаморфозы. Плоды еще не созрели, но уже опали, и теперь их нельзя ни съесть, ни законсервировать - только выбросить. Узнайте, почему опадают зеленые яблоки и что с этим делать.

Почему опадают яблоки в июле и августе - причины

Опытные садоводы называют несколько факторов, которые могут влиять на яблокопад.

Много лишних завязей

Первая причина, почему опадают яблоки с дерева, в невозможности яблони "прокормить" свои же плоды. Так происходит, если завязей слишком много, и дерево не справляется с ними - им не хватает питания, и они отваливаются. Садоводы считают такой процесс абсолютно нормальным, своего рода, биологическим отбором, серьезно на урожайность он не влияет, и переживать не о чем. Самый явный признак яблокопада из-за лишних завязей - большое количество мелких плодов на земле.

Сортовая особенность

Опытные огородники знают, что не все сорта яблок созревают прямо на дереве. Например, если у вас в саду есть среднеспелый или зимний сорт, то он дозреет только во время хранения. Собирают такие плоды, по сути, зелеными. В биологическом смысле они уже созрели, но технически - их есть еще нельзя. Только в кладовой мякоть станет вкусной и сочной, и то, только через 10 дней, если речь идет о среднеспелом сорте. Плоды зимнего сорта придется ждать месяц-два.

Вредители

Виновницей тому, почему яблоки опадают раньше времени, может быть плодожорка - насекомое, которое обожает лакомиться спелыми яблоками. Те плоды, которые вредитель выбрал для своей трапезы, будут гнить изнутри. Они сразу бросаются в глаза - на кожуре видно маленькое отверстие, а внутри вы найдете гусеницу. Для того чтобы прекратить обед вредителя, нужно убрать всю падалицу, а ствол яблони обмотать клейкой лентой на высоте тридцать-сорок см, сверху обмотать такой "пояс" веревкой. Это нужно, чтобы вредитель не пролез под ленту. Также дополнительно нужно обработать дерево любым препаратом от плодожорки.

Недостаток минералов

Для того чтобы дерево нормально развивалось, его нужно вовремя удобрять правильным подкормками. В самом начале вегетационного периода яблоням необходимы азотные и фосфорные удобрения. В июне нужно было вносить 2% нитрофоски или суперфосфата. Если переборщить с азотом, то яблоки как раз и будут опадать зелеными. Огородники, которые не соблюдали этой инструкции, могут исправить ситуацию в июле-августе, вовремя внеся калий и фосфор. Первое удобрение нужно как раз для формирования плодов, а фосфор поможет дереву подготовиться к зиме.

Резкие перепады температуры

Если дерево было поражено холодом, то с яблони опадают яблоки - что делать в таком случае, понятно не сразу. Так может произойти, если температура внезапно опустилась, а растение не было к этому готово, хотя часто яблоки падают именно от поздних заморозков. Из-за таких "сюрпризов" погоды в дереве нарушаются физиологические процессы, и ткань в черешке сформировывается до того как плоды созреют. Можно помочь растению восстановиться с помощью специальных препаратов для завязи или простой обработкой борной кислотой.

Иногда бывает так, что плоды не были поражены ни вредителям, ни болезнями, никаких перепадов температуры не было, да и завязей лишних нет. Тогда совсем не ясно, почему опадают яблоки раньше времени, ведь если их разрезать, то видно, что семена коричневые, но мякоть есть нельзя. Так бывает, если вы недостаточно обильно поливали яблоню, а на улице жарко. Тогда растение начинает, при недостатке воды, пускать все свои силы на созревание семян, а на мякоть их не остается. Плод с созревшими семенами просто падает с дерева, так как веточка не выдерживает его веса.

В таком случае, особенно при жаркой и сухой погоде, важно начать правильно поливать деревья. Делать это нужно за две-три недели до того как яблоки должны созреть. Сроки нужно вычислять индивидуально - они зависят от сорта. Если стрессового фактора в виде отсутствия влаги не будет, то дереву незачем "подталкивать" семена к созреванию, и вы в итоге получите нормальное развитие плодов.

