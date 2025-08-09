Об этом сообщает инсайдер Detective Seeds со ссылкой на свои источники в студии Nixxes, которая и занимается портами.

Sony планирует изменить график выпуска своих игр на ПК. Теперь эксклюзивы Playstation будут выходить на ПК уже через шесть месяцев после релиза на консоли, тогда как раньше этот промежуток составлял от одного до трёх лет.

Об этом заявил инсайдер Detective Seeds со ссылкой на свои источники в Nixxes Software. Если информация верна, это значит, что Death Stranding 2 может попасть в Steam уже до конца 2025 года. Ранее Sony уже постепенно сокращала время ожидания, например, Spider-Man 2 добрался до ПК чуть больше чем через год после релиза на PS5.

Также утверждается, что под єто изменение попадёт и Ghost of Yotei, ближайший крупный эксклюзив Playstation.

При этом, по аналогии с выходом Helldivers 2 на Xbox спустя полтора года после старта на Playstation, не исключено, что компания применит схожую стратегию и для кроссплатформенных релизов на других консолях.

Ранее мы рассказывали, что PS5 продаётся в убыток, а PS5 Pro остаётся единственной прибыльной консолью Sony. В убытках виновато подорожание комплектующих приставки.

Кроме того, недавно китайский гигант Tencent изменил стиль своего клона Horizon после иска от Sony. Изменения появились уже спустя несколько дней после претензии Sony.

