Прошлый рекорд Portal составлял 3.3 тысячи одновременных игроков.

Фанатская акция RememberPortal, организованная сообществом LambdaGeneration совместно с ютуберами Noclick и Radiation Hazard, завершилась с новым рекордом онлайна в Portal - 3 617 одновременных игроков.

Предыдущий рекорд, зафиксированный Steam Charts составлял 3 370 человек, что было связано с тем, что игра вышла до начала точного учёта статистики в Steam. При этом SteamDB указывает на более высокий исторический пик - 20 672 игрока в мае 2010 года, когда Portal раздавалась бесплатно после выхода Steam на Mac.

Организаторы уже имеют опыт подобных рекордных запусков: в 2021-м они провели BreakingTheBar, подняв Half-Life 2 до 16 101 одновременных игроков, а затем добились новых рекордов для Half-Life, Opposing Force, Blue Shift и даже Ricochet.

Позднее многие результаты были перекрыты, например, Half-Life в 2023 году достигла 33 467 игроков, а Half-Life 2 почти удвоила этот показатель на своём 20-летии.

Ранее мы рассказывали, что в Steam появилась новая самая высоко оценённая игра в истории. На протяжении 14 лет этот титул держала Portal 2.

