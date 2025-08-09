Сейчас Rockstar не сможет конкурировать с Roblox, считает Штраус Зельник.

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник сделал прогноз, что за 2026 финансовый год компания заработает около 6 миллиардов долларов, но праздновать пока рано.

В интервью изданию The Game Business Зельник отметил, что руководство компании постоянно чувствует давление: "Мы постоянно оглядываемся через плечо, действуем настороженно".

Отвечая на вопрос о том, как меняются вкусы молодого поколения игроков, и насколько Take-Two готова адаптироваться к трендам, Зельник отметил, что компания осознаёт возможные вызовы.

Он подчеркнул, что чрезмерная самоуверенность - враг успеха, и в ближайшие несколько лет индустрию ждёт выход больших проектов и, возможно, появление новых форматов.

При этом он признал, что у Take-Two пока нет проектов, которые могли бы конкурировать с играми вроде Roblox, популярными среди поколения альфа, которые не особенно заботятся о графике и глубине симуляции мира, как те же игры Rockstar.

Зельник описал стратегию компании как стремление быть самой креативной, инновационной и эффективной. При этом он признал, что точных данных о предпочтениях молодой аудитории у компании нет, но уверен, что успех возможен, если предложить игрокам что-то удивительное и качественное.

Ранее Штраус Зельник заявил, что инвесторам не стоит переживать о переносе GTA 6, игра всё равно поставит рекорды по продажам. Издательство не подгоняет Rockstar в сроках разработки, уверяет Зельник.

