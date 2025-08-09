Сейчас тираж RDR 2 насчитывает 77 миллионов копий.

Red Dead Redemption 2 официально стала пятой самой продаваемой игрой в истории игровой индустрии. Как поделилась Take-Two в недавней презентации, игра разошлась тиражом в 77 миллионов копий.

При этом продажи продолжают расти - за последний год к общему числу добавилось около 16 миллионов копий. При текущем темпе Red Dead Redemption 2 вполне может подняться на третье место среди самых продаваемых игр в истории, преодолев отметку в 83 миллиона проданных экземпляров.

Лидируют в рейтинге Minecraft с более чем 350 миллионами копий и GTA 5 с примерно 220 миллионами.

Кроме того, по слухам, игре скоро предстоит обновление с поддержкой 60 кадров в секунду на современных платформах, а также релиз на Nintendo Switch 2.

Ранее мы рассказывали, что действующий разработчик Rockstar рассказал о судьбе Red Dead Redemption 3. Игра есть в планах на относительно ближайшее будущее, но на данный момент компания полностью сосредоточена на GTA 6.

Кроме того, недавно блогер узнал, откуда текут реки в Red Dead Redemption 2. Rockstar удалось сделать практически полностью реалистичную систему рек.

