Разработчик курировал релизы Diablo 4 и Immortal.

Род Фергюссон, руководитель франшизы Diablo, объявил, что покидает Blizzard Entertainment и Microsoft. О своём уходе он сообщил в соцсетях, поблагодарив команду за совместную работу и подчеркнув, что гордится достижениями за время своего руководства.

Фергюссон пришёл в Blizzard в 2020 году из студии The Coalition, где он отвечал за серию Gears of War. В Diablo он возглавил разработку вскоре после анонса четвёртой части и стал ключевым лицом при её продвижении.

Под его руководством вышли Diablo 4 и Diablo Immortal, а также несколько дополнений и сезонных обновлений. Он также активно участвовал в общении с фанатами, представляя новые контент-планы и защищая творческие решения команды.

Видео дня

По его словам, у серии впереди множество интересных проектов, и он уверен, что команда готова развивать франшизу без него. Однако причины своего ухода он не уточнил. Также неизвестно и то, кто займёт должность главы франшизы после него.

Ранее мы рассказывали, что Blizzard случайно оставила в Diablo 4 оружие, которое наносит 9 квинтиллионов урона. Этот предмет предназначался для разработчиков, но почему-то остался в рабочем билде.

Вас также могут заинтересовать новости: