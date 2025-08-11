Игра может выйти уже в начале 2026 года.

Фанаты Бэтмена могут рассчитывать на новую игру. Надёжный инсайдер LEGOTtNewsI подтвердил, что новая игра по LEGO Batman выйдет уже в начале 2026 года.

Игра будет по стилистике похожа на LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - с большим открытым миром и разнообразным геймплеем.

Вероятно, проект станет адаптацией фильма "Бэтмен" 2022 года с Робертом Паттинсоном, что логично, учитывая плотный сюжет и большое количество контента. Официальный анонс игры ожидается 19 августа.

Видео дня

Помимо этого, по слухам, в разработке находится ремейк классики Batman: Arkham Asylum, а также новая трилогия Batman Beyond, где главным героем станет Терри Макгиннис. Возможно, эта трилогия выйдет эксклюзивно на Playstation, но до релиза ещё далеко.

Ранее мы рассказывали, что новая игра про Бэтмена от Rocksteady выйдет сразу на Playstation 6. Сам проект разрабатывается на Unreal Engine 5 и также заглянет и на нынешние Playstation 5 и Xbox Series.

Кроме того, недавно Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на аллее славы. Среди супергероев Темный рыцарь первый, но до него звезды на аллее славы уже получили вымышленные персонажи Мики Маус и Годзилла

Вас также могут заинтересовать новости: