На Ореховый или Хлебный Спас принято готовить блюда из орехов и теста - публикуем несколько рецептов.

16 августа в новом православном календаре украинцы празднуют Ореховый Спас, который также называют Хлебный или Третий Спас. Как понятно из названия, в церкви к празднику святят орехи и зерно, а блюда из соответствующих продуктов считаются главными на столе.

Мы подсказали, что приготовить на праздничный ужин, чтобы порадовать родных. Эти рецепты не требуют особых кулинарных навыков или дорогих продуктов.

Лучшие блюда на Ореховый Спас

На 16 августа принято готовить мучные изделия, желательно из зёрен нового урожая. По возможности в еду добавляют домашние орехи и мёд. По народным поверьям, такие блюда принесут семье здоровье и достаток. Пост к этому моменту заканчивается, поэтому разрешается использовать яйца и сливочное масло.

Ореховый хлеб

Этот рецепт обыгрывает оба названия праздника - Ореховый и Хлебный Спас. Мы публикуем солёный вариант, но по желанию можно вмешать бананы и мёд.

Перечень ингредиентов:

пятьсот грамм муки;

четыреста миллилитров воды;

девять грамм свежих прессованных дрожжей;

сто грамм грецких орехов;

две столовые ложки подсолнечного масла;

щепотка соли;

щепотка сахара.

В подогретой воде растворить дрожжи с сахаром. Муку просеять и постепенно влить опару, размешивая тесто. Добавить масло и соль, вымешивать руками, пока не получится мягкое липкое тесто. Накрыть пищевой пленкой и оставить на полчаса. После этого нужно ещё дважды обмять тесто руками и выстаивать тридцать минут под пленкой.

Готовую основу раскатать на столе в тонкий прямоугольник и посыпать рублеными орехами. Размять руками, чтобы изделие получилось однородным. Выложить в смазанную маслом форму для выпечки и подождать ещё два часа. Сделайте в хлебе разрез ножом и выпекайте 50 минут при 200°.

Хранится хлеб с орехами 2-3 дня в бумажной обертке. Затем выпечку можно засушить в духовке и сделать гренки.

Пирог с орехами

Вариаций десертной ореховой выпечки существует множество. Предлагаем вам приготовить чайный пирог с вареньем, рецепт которого мы публиковали ранее. Нужно лишь смешать горячий крепкий чай с мукой, измельченными орехами и любым вареньем, а затем выпечь.

Сладкоежки также могут приготовить торт Эстерхази - рецепт с грецкими орехами не отличается от классического, но надо лишь добавить молотые орехи в тесто для коржей.

Печенье с орехами

Приготовленные по этому рецепту сладости получаются такими вкусными, что исчезают быстрее, чем успевают остыть. Попробуйте экспериментировать с видами шоколада и орехов.

Список ингредиентов:

двести грамм муки;

сорок грамм овсяных хлопьев;

сто грамм сливочного масла;

сто семьдесят грамм сахара;

одно яйцо;

сто пятьдесят грамм шоколада;

сто грамм орехов;

чайная ложка разрыхлителя.

Мягкое подтаявшее масло взбить с сахаром до однородности. Вбить яйцо и постепенно вмешать муку, разрыхлитесь и хлопья. Орешки и шоколад порубить небольшими кусочками, включить в тесто. Сформировать печенья, выложить на противень с пергаментом и печь двадцать минут при 180°.

