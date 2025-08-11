Те же люди, которые хейтили игру, будут в неё играть, говорит Тати Габриэль.

Тати Габриэль, главная актриса Intergalactic: The Heretic Prophet, ответила на волну хейта, которая обрушилась на игру сразу после анонса, и призналась, что это лишь подстегнуло её работать усерднее.

Проект студии Naughty Dog представили на The Game Awards, и, как и в случае с The Last of Us 2, часть аудитории негативно отреагировала на то, что в главной роли снова женщина.

В интервью SuperGuidaTV актриса призналась, что реакция была болезненной: "Печально видеть, что в видеоиграх, даже больше, чем в кино и на ТВ, у нас так много пространства для творчества. Мы можем показать, каким может быть мир, в формах и мирах, которые мы даже не могли себе представить. Узнать, что было столько ненависти и негатива - это было обидно".

При этом она подчеркнула, что негатив стал для неё источником энергии:

"Это стало для меня чем-то воодушевляющим. Я хочу изменить мир, встречая его там, где он находится. Из-за этой реакции я выкладываюсь в роли в десять раз сильнее".

По словам Габриэль, она уверена, что многие критики всё равно сыграют в Intergalactic и останутся в восторге. А пока актриса и команда Naughty Dog продолжают работу, чтобы в полной мере раскрыть амбициозный научно-фантастический проект.

Ранее мы рассказывали, что в Intergalactic диалоги будет писать нейросеть. Возможно, в игре появятся диалоги, которые будут подстраиваться под поведение игрока.

