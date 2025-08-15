Юрист напомнила, что это касается всех, кто имеет право собственности на квартиру или дом.

В вопросах недвижимости всегда необходимо быть предельно осторожными - отсутствие всего одного документа или одной важной печати может уничтожить ваше право собственности на жилье. Нотариус Наталья Манойло в комментарии УНИАН объяснила, что значит - внести квартиру в реестр и кому стоит это сделать уже сейчас.

Зачем вносить квартиру в реестр Украины

По словам Манойло, государственный реестр прав на недвижимое имущество с 2013 года является единым реестром, который содержит исчерпывающую информацию обо всех вещных правах физических и юридических лиц, следовательно, внесение информации о своем праве собственности, которое было приобретено до 2013 года является крайне важным, поскольку влияет на процесс получения административных и государственных услуг, в частности по программе "еВідновлення" и является препятствием для проведения мошеннических действий с имуществом.

"Поскольку до 2013 года функции регистрационного органа были временно возложены на органы Бюро технической инвентаризации, нужно убедиться, что недвижимое имущество, в том числе и квартира, было соответствующим образом зарегистрировано", - говорит эксперт. Об этом может свидетельствовать штамп на обратной стороне правоустанавливающего документа или регистрационное удостоверение, выданное органом БТИ. Чтобы убедиться о регистрации своего права до 2013 года, владелец может обратиться в органы БТИ и получить соответствующую информационную справку. Такого документа достаточно, чтобы проводить различные операции с имуществом, к примеру, продавать.

Видео дня

Что будет, если не внести квартиру в реестр - как долго можно это не делать

Манойло утверждает, что нет нормы закона относительно того, как долго можно не регистрировать право собственности на квартиру. Нельзя обязать гражданина проводить регистрацию права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, если оно уже было зарегистрировано органами бюро технической инвентаризации до 2013 года, это скорее рекомендация:

"Во время военного положения в Украине, когда ведутся боевые действия, было бы хорошо, чтобы имущество было внесено в такой реестр".

Нотариус объяснила, зачем это нужно - по ее словам, в случае повреждения имущества при обращении к государству за помощью в рамках программы "еВідновлення" нужно будет подать выписку из реестра.

Сколько стоит внести квартиру в реестр Украины

Манойло говорит, что размеры административного сбора за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество зависят от сроков проведения регистрации. Минимальный размер административного сбора за государственную регистрацию вещного права собственности в течение пяти рабочих дней составляет 300 гривен. Если же лицо хочет зарегистрировать имущество за два часа, ему придется заплатить 13 420 гривен.

Как узнать, внесена ли квартира в реестр Украины - можно ли это сделать через Дію

Чтобы узнать, внесена ли квартира в реестр, нужно обратить внимание на то, когда именно было приобретено право собственности на жилье. Эксперт объясняет:

До 2013 года - владелец имущества может получить информацию лично через БТИ или обратиться к нотариусу, который сделает к ним соответствующий запрос.

- владелец имущества может получить информацию лично через БТИ или обратиться к нотариусу, который сделает к ним соответствующий запрос. После 2013 года - можно воспользоваться Государственным онлайн-сервисом Министерства юстиции Украины.

Также, напоминает Манойло, информацию о внесении квартиры в реестр лицо может узнать через портал "Дія", государственных регистраторов ЦНАП или нотариусов.

Кроме того, есть алгоритм, как через ДІЮ внести квартиру в реестр, но, по словам нотариуса, тогда гражданин не получает бумажную выписку. Алгоритм регистрации прост - выбираете услугу "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество", создаете соответствующее заявление, загружаете документы, содержащие сведения о зарегистрированных вещных правах (до 1 января 2013) года, а затем подписываете с помощью электронной цифровой подписи. Сама регистрация занимает до 5 рабочих дней, но может быть продлена и до 35-ти.

справка Наталья Манойло Нотариус Частный нотариус Киевского городского нотариального округа, доктор философских наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Учебно-научного института права и политологии УГУ имени Михаила Драгоманова. Круг интересов: нотариат, философия права, метаанропология правосознания, политический маркетинг, политическая система Украины. Является высоким специалистом в сфере права, автором статей посвященных нотариату, как важного просветительского правового института в структуре гражданского общества.

Вас также могут заинтересовать новости: