Впервые Contraband показали в 2021 году, но с тех пор по игре не было новостей.

Кооперативный экшен в открытом мире Contraband, который разрабатывали разработчики серии Just Cause из студии Avalanche, отправлен в заморозку. Как заявили в студии, активная разработка прекращена, проект находится на этапе переоценки.

Игра была впервые представлена в 2021 году на E3 в виде короткого кинематографического тизера и позиционировалась как самый амбициозный проект Avalanche.

События должны были разворачиваться в вымышленной версии 1970-х годов, а упор делался на совместное прохождение и масштабный открытый мир.

Видео дня

Однако с момента анонса прошло более четырёх лет без каких-либо новых трейлеров или геймплейных демонстраций. По данным Game File, разработка шла около пяти лет. Avalanche заявила, что поделится планами на игру позже.

Ранее геймдиректор Contraband Омар Шакир называл игру самой зрелищной и масштабной за всю историю студии, обещая огромные локации и возможности для спонтанного геймплея.

Ранее мы рассказывали, что Xbox снизила цену The Outer Worlds 2 после массовой критики в интернете. Сиквел должен был стать самой дорогой игрой компании.

Кроме того, недавно известный журналист Джез Корден заявил, что Microsoft отменила MMORPG от Bethesda ради Fallout 5. При этом Корден не знает, будет ли Bethesda привлекать сторонние студии ради пятой части.

Вас также могут заинтересовать новости: